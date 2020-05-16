Hyundai’nin Yeni Sporcuları; Veloster N & Veloster ETCR

Hyundai, performans otomobilleri serisine yepyeni iki model daha ekliyor.

Veloster N, güçlü motorunun yanı sıra ıslak tip yeni sekiz ileri DCT şanzımanıyla da dikkat çekiyor.

Veloster ETCR ise tamamen elektrikli motoruyla yarış pistlerinde yeni bir çağ başlatacak.

Yeni Veloster N, güçlü ve performanslı turbo motorundan çok, sekiz ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanı (N DCT) ile dikkat çekiyor. Performanstan ödün vermeyen bu şanzıman, hızlı geçişleriyle sürücüsüne manuel kullanım zevki sunarken aynı zamanda da yakıt tüketiminde tasarruf sağlamış oluyor. Veloster N, bu şanzımanın da katkısıyla gücünü ön tekerleklere aktararak 5,6 saniyede 0'dan 100km/s hıza çıkabiliyor.

Yeni teknoloji ürünü N DCT şanzıman, sürüş konforu, yakıt verimliliği ve en önemlisi sürüş keyfi sağlaması için elektronik aktüatörlerle geliştirilmiş. Islak tip N DCT, kuru çift kavramalı şanzımanın aksine yüksek tork bandında yağlama ve soğutma performansını artırmak için yağ kullanıyor. Ayrıca, şanzımanın yeni bir özelliği olan N Grin Shift (NGS) tork artırıcı ise turbonun aşırı basıncına izin vererek torku 353 Nm'den 377 Nm'ye kadar yüzde 7 artırıyor. Kısacası, 20 saniye boyunca şanzımanın tepkisini en üst düzeye çıkarıyor ve sürüş esnasında daha keskin ve etkili bir performans sunmuş oluyor.

Araçta kullanılan N Power Shift (NPS) ise sürüş esnasındaki gaz tepkilerine göre tork kayıplarını önlemekle görevli. Sistem, özellikle performanslı sürüş esnasında tekerleklere maksimum güç sağlamak için vites değişimlerini yeniden hesaplıyor ve torktaki herhangi bir kaybı önlüyor.

Otomobilden elektronik devir kesici, kalkış kontrolü ve overboost gibi diğer güncellenmiş sürüş özelliklerinin yanı sıra mevcut yol koşullarına göre otomatik olarak devreye giren motor freni de kullanılıyor. Araç fren disklerinin aşırı ısınma riskini azaltmak için yokuş aşağı gibi eğimli yerlerde otomatik sensörler motor frenini devreye alıyor. Böylelikle, frene uygulanan şiddeti azaltarak disklerin aşınmasını engelliyor. Ayrıca, yarış pistinde ise motor devirlerini maksimum şekilde kullanıyor.

Yeni Veloster N, performans tutkusunu yaşatmak için kabininde de bazı geliştirmeler sunuyor. Normal bir koltuğa göre 2 kg daha hafif olan N logolu ve Alkantara döşemeli koltuklar, virajlarda sürücüyü sıkıca kavramak için yumuşak ve süet benzeri malzemeler kullanıyor. Ayrıca, ambiyans için koltuk arkalığının üst tarafında ışıklı bir N logosuna yer verilmiş. Bu ışıklı logo, araç içindeki diğer iç lambalarla birlikte çalışıyor ve aracın sportif kimliğine katkıda bulunuyor.

Günlük kullanım ile yarış pisti performansını birleştiren Hyundai, Veloster N ile otomobil kullanımında heyecanı artırmış oluyor. Güney Kore’deki Namyang Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen Veloster N, Almanya'daki Nürburgring-Hyundai test merkezinde de defalarca test edildi.

Veloster N ETCR: Hyundai’nin ilk elektrikli yarış otomobili

Güncel modellerindeki gelişimi motor sporları arenasında da devam ettirmek isteyen Hyundai, Veloster N temelli tamamen elektrikli bir yarış otomobili üretti. Veloster ETCR adı verilen araç, markanın i30 N TCR yarış otomobili ilham alınarak geliştirilirken aynı zamanda markanın elektrikli motor teknolojisine, dinamik gövde yapısına ve üstün yol tutus sistemlerinede ışık tutuyor. Arkadan itişli olarak geliştirilen elektrikli yarış otomobili, Williams AdvancedEngineering imzalı 798 voltluk bir bataryaya sahip. Ortaya yerleştirilen elektrikli motor araca maksimum olarak 680 beygir (500 kw-peak power) güç sağlıyor. Oldukça etkili bir performansa sahip otomobilin sürekli beygir gücü ise ve 408 beygir (300 kw).