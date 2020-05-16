Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

Hyundai’nin Yeni Sporcuları; Veloster N & Veloster ETCR

Hyundai, merakla beklenen yeni geliştirilmiş Veloster N'i geçtiğimiz günlerde tanıtmış ve özellikle genç kullanıcıların yoğun ilgisini çekmişti. Güney Koreli marka şimdi de Veloster’ın tamamen elektrikli bir yarış versiyonunu geliştirdi. Veloster ETCR adı verilen konsept araç, yakın bir gelecekte pistlerdeki yerini alacak.

Hyundai’nin Yeni Sporcuları; Veloster N & Veloster ETCR

Hyundai, merakla beklenen yeni geliştirilmiş Veloster N'i geçtiğimiz günlerde tanıtmış ve özellikle genç kullanıcıların yoğun ilgisini çekmişti. Güney Koreli marka şimdi de Veloster’ın tamamen elektrikli bir yarış versiyonunu geliştirdi. Veloster ETCR adı verilen konsept araç, yakın bir gelecekte pistlerdeki yerini alacak.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:26
2006 Okunma
Hyundai’nin Yeni Sporcuları; Veloster N & Veloster ETCR

  • Hyundai, performans otomobilleri serisine yepyeni iki model daha ekliyor.
  • Veloster N, güçlü motorunun yanı sıra ıslak tip yeni sekiz ileri DCT şanzımanıyla da dikkat çekiyor.
  • Veloster ETCR ise tamamen elektrikli motoruyla yarış pistlerinde yeni bir çağ başlatacak.

Yeni Veloster N, güçlü ve performanslı turbo motorundan çok, sekiz ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanı (N DCT) ile dikkat çekiyor. Performanstan ödün vermeyen bu şanzıman, hızlı geçişleriyle sürücüsüne manuel kullanım zevki sunarken aynı zamanda da yakıt tüketiminde tasarruf sağlamış oluyor. Veloster N, bu şanzımanın da katkısıyla gücünü ön tekerleklere aktararak 5,6 saniyede 0'dan 100km/s hıza çıkabiliyor.

Yeni teknoloji ürünü N DCT şanzıman, sürüş konforu, yakıt verimliliği ve en önemlisi sürüş keyfi sağlaması için elektronik aktüatörlerle geliştirilmiş. Islak tip N DCT, kuru çift kavramalı şanzımanın aksine yüksek tork bandında yağlama ve soğutma performansını artırmak için yağ kullanıyor. Ayrıca, şanzımanın yeni bir özelliği olan N Grin Shift (NGS) tork artırıcı ise turbonun aşırı basıncına izin vererek torku 353 Nm'den 377 Nm'ye kadar yüzde 7 artırıyor. Kısacası, 20 saniye boyunca şanzımanın tepkisini en üst düzeye çıkarıyor ve sürüş esnasında daha keskin ve etkili bir performans sunmuş oluyor.

Araçta kullanılan N Power Shift (NPS) ise sürüş esnasındaki gaz tepkilerine göre tork kayıplarını önlemekle görevli. Sistem, özellikle performanslı sürüş esnasında tekerleklere maksimum güç sağlamak için vites değişimlerini yeniden hesaplıyor ve torktaki herhangi bir kaybı önlüyor.

Otomobilden elektronik devir kesici, kalkış kontrolü ve overboost gibi diğer güncellenmiş sürüş özelliklerinin yanı sıra mevcut yol koşullarına göre otomatik olarak devreye giren motor freni de kullanılıyor. Araç fren disklerinin aşırı ısınma riskini azaltmak için yokuş aşağı gibi eğimli yerlerde otomatik sensörler motor frenini devreye alıyor. Böylelikle, frene uygulanan şiddeti azaltarak disklerin aşınmasını engelliyor. Ayrıca, yarış pistinde ise motor devirlerini maksimum şekilde kullanıyor.

Yeni Veloster N, performans tutkusunu yaşatmak için kabininde de bazı geliştirmeler sunuyor. Normal bir koltuğa göre 2 kg daha hafif olan N logolu ve Alkantara döşemeli koltuklar, virajlarda sürücüyü sıkıca kavramak için yumuşak ve süet benzeri malzemeler kullanıyor. Ayrıca, ambiyans için koltuk arkalığının üst tarafında ışıklı bir N logosuna yer verilmiş. Bu ışıklı logo, araç içindeki diğer iç lambalarla birlikte çalışıyor ve aracın sportif kimliğine katkıda bulunuyor.

Günlük kullanım ile yarış pisti performansını birleştiren Hyundai, Veloster N ile otomobil kullanımında heyecanı artırmış oluyor. Güney Kore’deki Namyang Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen Veloster N, Almanya'daki Nürburgring-Hyundai test merkezinde de defalarca test edildi.

Veloster N ETCR: Hyundai’nin ilk elektrikli yarış otomobili

Güncel modellerindeki gelişimi motor sporları arenasında da devam ettirmek isteyen Hyundai, Veloster N temelli tamamen elektrikli bir yarış otomobili üretti. Veloster ETCR adı verilen araç, markanın i30 N TCR yarış otomobili ilham alınarak geliştirilirken aynı zamanda markanın elektrikli motor teknolojisine, dinamik gövde yapısına ve üstün yol tutus sistemlerinede ışık tutuyor. Arkadan itişli olarak geliştirilen elektrikli yarış otomobili, Williams AdvancedEngineering imzalı 798 voltluk bir bataryaya sahip. Ortaya yerleştirilen elektrikli motor araca maksimum olarak 680 beygir (500 kw-peak power) güç sağlıyor. Oldukça etkili bir performansa sahip otomobilin sürekli beygir gücü ise ve 408 beygir (300 kw).

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŠKODA’nın Elektrikli SUV’u ENYAQ‘ın Geliştirme Çalışmaları Tamamlanıyor
ŠKODA’nın Elektrikli SUV’u ENYAQ‘ın Geliştirme Çalışmaları Tamamlanıyor
TOYOTA’DAN NORMALLEŞME YÖNÜNDE İLK ADIM
TOYOTA’DAN NORMALLEŞME YÖNÜNDE İLK ADIM
AKO AKÜ’DEN “UZUN SÜRE KULLANILMAYAN ARACIN AKÜSÜ BOŞALABİLİR” UYARISI
AKO AKÜ’DEN “UZUN SÜRE KULLANILMAYAN ARACIN AKÜSÜ BOŞALABİLİR” UYARISI
Toyota Çalışanları için "Evde Yeni Bir Gün Başlıyor"
Toyota Çalışanları için "Evde Yeni Bir Gün Başlıyor"
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği
RENAULT TRUCKS AKADEMİ, SANAL EĞİTİMLERİ İLE HEDEFLERİN ÖTESİNE GEÇTİ
RENAULT TRUCKS AKADEMİ, SANAL EĞİTİMLERİ İLE HEDEFLERİN ÖTESİNE GEÇTİ
PEUGEOT TÜRKİYE, NİSAN AYINI LİDER TAMAMLADI.
PEUGEOT TÜRKİYE, NİSAN AYINI LİDER TAMAMLADI.
Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi
Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi
Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası
Renault’dan Şimdi Al Eylül’de 750TL Taksitle Ödemeye Başla Kampanyası
Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!
Çin'den yeni ticari hamle: Koronavirüs karşıtı otomobil!
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans
MAHLE klima kondansatörü - muhafazasız konumda yüksek performans
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Toyota’nın Hibrit Otomobil Satışları 15 Milyonu Aştı
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
KIA, elektrikli ve hibrit satışlarıyla Avrupa’da rekor kırdı
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
Toyota’dan Tamamen Yeni B-SUV: Yaris Cross
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
ŠKODA’nın İyilik Araçları Yola Çıktı
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Volvo Cars Mühendislerinden Dijital Hackathon’da Pandemi Çözümü
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor
Toyota Yeni Teknolojileriyle Sağlıklı Geleceğe Işık Tutuyor

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim