Hyundai’nin Yeni Modelleri J.D Power’ın En Güvenilir Otomobiller Listesinde

Hyundai'nin premium modelleri, Amerikan bağımsız araştırma kuruluşu J.D. Power tarafından en güvenilir otomobiller seçildi. ELANTRA, TUCSON ve SANTA FE modellerine ek olarak SONATA da kendi segmentlerinde en başarılı modeller olarak listenin zirvesine yerleşti. Üç yıllık modellerin uzun vadeli güvenilirliğini analiz eden J.D. Power Araç Güvenilirlik Çalışması'nda (VDS) en sorunsuz SUV modeli SANTA FE olarak belirledi.

Hyundai’nin satışa sunduğu tüm pazarlarda en sevilen modelleri haline gelen ELANTRA, TUCSON ve SANTA FE, otomotiv dünyasındaki köklü rakiplerini de geride bırakarak marka adına önemli bir başarı gösterdi. Hyundai, böylelikle global sıralamada dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselirken aynı zamanda tüm markalar arasında da genel olarak üçüncü oldu.

Tam 33 yıldır markalar ve kullanıcılar üzerinde araştırma yapan J.D. Power, araç sahiplerinin son 12 ayda yaşadığı sorunları inceliyor. Üretilen araçların çeşitli kullanım tarzlarına göre ne kadar dayanıklı olduğunu ölçmek için tasarım, kullanım özellikleri ve pratiklik gibi farklı yönleri ele alıyor. Hyundai, bu araştırma sonuçlarına göre tasarım, kullanım özellikleri, güvenlik ve mobilite teknolojileriyle kullanıcılarının ilgisini çekmiş oldu.