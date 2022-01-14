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Hyundai’nin En Yenileri Good Design Tasarım Ödülü Aldı

Hyundai’nin iki yeni modeli IONIQ 5 ve STARIA, prestijli Good Design Tasarım ödüllerini kazandı. Beş farklı kategoride ödül kazanan modeller, modern ve kaliteli özellikleriyle öne çıkıyor. Bu prestijli ödüller, Hyundai'nin tasarım kimliğinin küresel pazardaki rekabet gücünü de yansıtıyor.

Otovitrin 14.01.2022, 17:15
Hyundai’nin En Yenileri Good Design Tasarım Ödülü Aldı

Hyundai Motor Company, 2022 yılına yepyeni ödüller kazanarak sıkı bir giriş yaptı. Son olarak Good Design tarafından verilen ödülleri ulaşım kategorisinde kazanan IONIQ 5 ve STARIA modelleri, Hyundai’nin tasarım alanındaki uzmanlığını ve hızla yükselen grafiğini gözler önüne seriyor. Tasarımın haricinde, etkileşimli medya, ev ve mobil uygulamaları ve grafik tasarım olmak üzere toplam beş kategoride zafer kazanan modeller, markanın global pazarlardaki rekabet gücünü de zirveye çıkarıyor.

Bu yıl 71’inci yılını kutlayan Good Design ödülleri, dünyanın en eski tasarım ve araştırma kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Satışa sunulan yeni ürünlerin kullanışlılığını ve tasarımlarını değerlendiren uzman jüri üyeleri, Hyundai’nin yeni modellerinde kullandığı Parametrik Tasarım ve çizgilerini, en şık çizimler olarak seçerek kendi kategorilerinde birinci olarak belirledi.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkan Yardımcısı ve Başkanı SangYup Lee, alınan bu ödüllerle ilgili olarak; “Yeni araçlarımız ve sunduğu yenilikler için GOOD Design tarafından ödüle layık görülmek, bizim için büyük bir onurdur. Bu onur, tutkusunu ve kalbini bu projeye koyan tasarım ekibimizin ve Ar-Ge merkezi mühendislerimizin olağanüstü çalışmalarına ait. Aynı zamanda Hyundai'nin tasarım kimliğinin insanlar üzerindeki etkisini de en iyi şekilde yansıtıyor" dedi.

Tamamen elektrikli yapısı ve sıra dışı geniş iç mekanıyla dikkat çeken IONIQ 5, 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki farklı seçenekle tercih edebiliyor. Yenilikçi otomobil, dört tekerlekten veya arkadan itişli olmak üzere iki farklı çekiş sistemiyle de sunuluyor. WLTP'ye göre arkadan çekişli ve 72,6 kWh'lik versiyon, tek bir şarjla maksimum olarak 481 kilometre sürüş menziline sahip. IONIQ 5, güçlü bir performans ve ultra hızlı şarj sunmasıyla da öne çıkıyor. 

Hyundai, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunacağı bu iki yeni modelle hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmuş oluyor. Mobilite açısından da son derece önemli bir model olan STARIA, üst düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Ulaşım Kategorisi

IONIQ 5

STARIA

E-Pit Ultra Hızlı Şarj İstasyonu 

Interaktif Medya Kategorisi

Hyundai Infotainment System – Aqua Design 

Hyundai EV Infotainment System – Jong-e

Hyundai N Infotainment System

Ev Kategorisi

HTWO Hydrogen Power Generation System

Mobil Aplikasyon Kategorisi

Hyundai Connectivity App – Bluelink

Grafik Tasarım Kategorisi

Hyundai Brand Collection

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