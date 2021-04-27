Hyundai‘den Vitesco Technologies'e dev sipariş

Vitesco Technologies geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle geleceğin mobilitesini desteklemeye devam ediyor. Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental bünyesinde elektrifikasyon çözümlerinin önde gelen tedarikçisi olan Vitesco Technologies, son olarak Hyundai Motor Grubu ile önemli bir ortaklığa imza attı. Vitesco Technologies Elektrifikasyon Teknolojisi Başkan Yardımcısı Thomas Stierle, “Bu ortaklık, Vitesco Technologies'in önemli yenilikçi parçalarla elektrikli araçların en yüksek gereksinimlerini karşıladığını bir kez daha gösteriyor. Bu şekilde, şirketimiz geleceğin elektrikli mobilitesini daha verimli, kullanışlı ve dolayısıyla daha sürdürülebilir hale getirmeye katkıda bulunuyor” dedi. Vitesco Technologies'in aldığı dev 800-volt inverter siparişi, şu ana kadar uyguladığı elektrifikasyon stratejisinin onay gördüğünün ve e-mobilite çözümleri için tercih edilen tedarikçi olduğunun da önemli bir kanıtı. Bu nedenle şirket, DC/DC konverterlerden akü yönetimine ve şarj sistemlerine kadar 800 volt elektrikli araçlar için diğer merkezi parçaların geliştirilmesi ve optimizasyonu çalışmalarına devam ediyor.

Verimlilik artıyor

Vitesco Technologies'in 800 volt invertör için kullandığı silisyum karbürden yapılan yarı iletkenler, verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Bu teknoloji sayesinde yüksek voltaj mimarisinin tüm potansiyelinden faydalanılarak maksimum verimlilik sağlanıyor. Hyundai Motor Grubu‘nun yeni E-GMP elektrikli araç platformu da 800 volt voltajla çalışıyor. Bu, elektrikli araç sürücülerine çeşitli avantajlar sağlıyor: Örneğin, iki katına çıkan voltaj, akü şarj süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Kapasitesine bağlı olarak, aküyü yirmi dakikadan kısa bir sürede %80'e kadar şarj etmek mümkün olacak. Ayrıca, 800 volt elektrik sistemi daha yüksek bir çıkışa izin veriyor. Elektrikli sürücünün verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor.

2025 itibarıyla 800-volt teknolojili 11 yeni elektrikli model çıkacak

Hyundai Motor Grubu E-GMP platformundan yola çıkarak 2025 yılına kadar 11'i akülü elektrikli araç olmak üzere 800-volt teknolojili toplam 23 modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Hyundai Motor Grubu‘nun yeni E-GMP platformuna dayanarak geliştirdiği ilk araç modeli Ioniq 5 elektrikli SUV.