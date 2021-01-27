Hyundai’den Sportif SUV Atağı: Yeni Tucson N Line

Geçtiğimiz aylarda ilk görselleri paylaşılan Hyundai Yeni Tucson, nihayet N Line versiyonunu da tanıttı. Avrupa’da en çok satılan Hyundai modeli unvanını elinde bulunduran Tucson, şık ve modern görünümüne şimdi daha sportif detaylar ekliyor.

Yeni Tucson N Line da tıpkı standart model gibi keskin çizgilere, dik açılara ve belirgin geçişlere sahip hatlara sahip. Markanın yeni tasarım dili olan parametrik desenlerle öne çıkan Tucson N Line, özellikle ön bölümüyle oldukça güçlü bir izlenim uyandırıyor.

Tucson N Line’ın heybetli duruşu, markanın "Sensuous Sportiness" tasarım kimliğinden geliyor. Sportif görüntüsünü etkileyici performans unsurlarıyla destekleyen otomobilde agresif karakteri perçinleyen geniş hava girişli ön tampon, parlak siyah parametrik ızgara, N Line logolar, difüzörlü arka tampon, aerodinamik bagaj spoyleri, çift çıkışlı egzoz susturucusu, gövde rengi çamurluk kaplamaları, 19 inç jantlar, standart modele oranla daha alçak ve geniş bir duruş dikkat çekiyor. Yedi farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan Tucson N Line’da isteğe bağlı olarak parlak siyah tavan renk seçeneği de opsiyonel olacak.

Tucson N Line, dinamik tasarımını iç mekanında da devam ettiriyor. Sofistike ve ferah kabinde akıcı tasarım özellikleri bulunuyor. Geleneksel olarak N Line logolarıyla başlayan değişimleri, sportif direksiyon simidi, N Line logolu spor koltuklar ve kırmızı dikişli süet/deri döşemeler takip ediyor. Krom ve metal aksesuarlarla desteklenen iç mekanda kullanılan siyah tavan döşemesi de sportfiliği iki katına çıkarıyor.

Tucson N Line, tamamen Avrupa'da geliştirilip test edilen bir model. Bu sebeple, öncelikli olarak bölgedeki müşterilerin beklentileri göz önüne alınarak üretiliyor. Sportif görünüm kadar üst düzey sürüş özellikleriyle de iddiasını sağlamlaştıran Hyundai Tucson N Line, üstün bir yol tutuş için Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemi ile donatılmış. ESC sayesinde sürüş dinamikleri, yol ve kullanım tarzına göre otomatik olarak adapte olabiliyor. Hıza ve sürüş koşullarına göre anlık olarak reaksiyon gösteren bu süspansiyon, özellikle virajlarda her bir tekerlekteki sönümleme kuvvetini kontrol ederek yalpalamayı, yatay ve dikey hareketleri azaltıyor. Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi'ndeki (HMETC) mühendisler tarafından geliştirilen bu sistem, böylelikle aracın sportif görünümüne uygun olarak daha da fazla sürüş keyfi sağlıyor.

Güncel versiyonda olduğu gibi, N Line’da da hem güç hem de verimlilik için çeşitli güçlere sahip motorlara yer veriliyor. Maksimum verimlilik için beş farklı Hyundai Smartstream motorla donatılan otomobilde, sadece 1.6 litrelik hacme yer veriliyor. Ülkelerin satış stratejileri ve müşteri tercihlerine göre farklılık gösteren bu motorlar arasında en dikkat çeken ünite, hiç şüphesiz 1.6 litrelik 265 PS gücündeki Plug-in Hybrid. Aynı motorun 230 PS gücündeki bir hybrid versiyonu daha bulunurken ayrıca 48V Hafif Hibrit ile donatılan 180 veya 150 PS’lik seçenekleri de var. Elektrifikasyon destekli olmayan turbo beslemeli, benzinli 1.6 T-GDI seçenek 150 PS güç üretirken, 136 beygir gücündeki 1.6 litrelik dizel ünite ise 48V Hafif Hibrit tekknolojisi ile donatılmış.

Yeni Tucson N Line, 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Hibrit ve Plug-in Hybrid versiyonlar ise yaz aylarında showroomlardaki yerini alacak.

Yeni Motorlar

• 1,6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 PS)

• 1,6 T-GDI Hybrid (230 PS)

• 1.6 T-GDI 48V MHEV (180 veya 150 PS)

• 1,6 T-GDI (150 PS)

• 1,6 CRDi 48V MHEV (136 PS)