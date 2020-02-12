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Hyundai Yeni i30 Cenevre’de sahne alıyor

Hyundai, C segmentindeki modeli i30’un tasarımıyla ilgili ipuçlarını dünya lansmanı öncesi paylaştı. Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılacak olan Yeni i30’un sportif tamponları ve şık LED farları, daha güçlü ve daha keskin bir görünüm sunuyor.

Hyundai Yeni i30 Cenevre’de sahne alıyor

Hyundai, C segmentindeki modeli i30’un tasarımıyla ilgili ipuçlarını dünya lansmanı öncesi paylaştı. Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılacak olan Yeni i30’un sportif tamponları ve şık LED farları, daha güçlü ve daha keskin bir görünüm sunuyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:22
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Hyundai Yeni i30 Cenevre’de sahne alıyor

  • Hyundai i30, her zamankinden çok daha sportif ve daha cesur çizgilerle geliyor.
  • N Line versiyonun ön kısmında ise performans ön planda tutuluyor.
  • Yeni i30'un dünya prömiyeri ise Mart 2020'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak.

Şimdilik sadece N Line versiyonun çizimlerini paylaşan Hyundai, Yeni i30 N öncesi dinamik tasarıma vurgu yapıyor. Aracın daha geniş görünmesini sağlayan geniş hava girişli tamponlar ve yatay V şekilli LED farlar ile i30 bir öncekinden çok daha estetik bir yapıda olacak.

Önümüzdeki haftalarda resmi görselleri yayınlayacağını belirten Hyundai, aracın arka görünüşüne de çok güveniyor. En az öndeki kadar iddialı bir sportif tampon, LED arka lambalar ve 18 inçlik jantlarla aracın büyük sükse yapması bekleniyor. İç mekandaysa dijital gösterge paneli ve 10,25 inç ekran yer alacak.

Yeni i30, Mart 2020'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda İzmit’te üretilen Yeni i20 ile birlikte tanıtılacak.

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