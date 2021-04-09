Hyundai Yeni ELANTRA Gün Sayıyor

Hyundai Assan, 2021 yılındaki model atağına Yeni Elantra modeliyle start veriyor. C sedan segmentine farklı bir bakış açısı getirmesi hedeflenen Elantra, özellikle sıra dışı sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarım diliyle rakiplerinden ayrılıyor.

Parametrik tasarım, tasarım amacı ve tasarım yanıtı arasındaki ilişkiyi birlikte tanımlayan, kodlayan ve açıklayan parametrelerin ve kuralların ifade edilmesini sağlayan algoritmik düşünceye dayanan bir süreç olarak dile getiriliyor. Gelişmiş bir dijital tasarım teknolojisi olan Parametrik Dinamik tasarım; tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geliyor. Böylelikle araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler de aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor. Kısacası, bu tasarım dili artık otomobillerde farklılık isteyenlerin tüm beklentilerini karşılıyor. Hyundai’nin üçüncü nesil araç platformu da Yeni Elantra’nın genel tasarımını, güvenliğini, verimliliğini, gücünü ve sürüş performansını önemli ölçüde geliştiriyor. Bu platform, daha çevik yol tutuşu için Elantra’nın ağırlık merkezini düşürmesine olanak tanıyor.

Hyundai Elantra ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Elantra modelimizle geleneksel tasarımlardan sıkılan otomobil severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yepyeni tasarım özellikleri ve ayrıştırıcı görünüşüyle oldukça dikkat çekici bir otomobil haline gelen Hyundai Elantra, 15 Nisan'da yapılacak basın toplantısının ardından tüm Türkiye’de satışa sunulacak.