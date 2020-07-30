Hyundai Tucson Power Edition Satışa Sunuldu.

Geçtiğimiz hafta KONA’nın Smart adlı yeni donanım seviyesini ülkemizde satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson’a yepyeni bir donanım seviyesi hazırladı. “Power Edition” adı verilen yeni versiyon, modelin en güçlü ve en performanslı motoru olan 177 beygirlik, benzinli turbo ünitede hayat buluyor.

Adı gibi güçlü bir motorla donatılan “Power Edition”, 4x2 çekiş sistemine ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımana sahip. C-SUV segmentinde artan benzinli motor talebini karşılayabilmek adına geliştirilen “Power Edition”, yalnızca tek bir donanım seviyesi olarak satışa sunuluyor.

Bu yeni versiyon ile tazelenen Tucson’un 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılır panoramik cam tavanı ve 7 inç dokunmatik ekrana sahip multimedya eğlence sistemi ise göze çarpan ilk özellikler olacak.

Yeni versiyon ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Geçtiğimiz haftalarda Amerikan J.D. Power Kalite Raporu (Initial Quality Study) araştırmasına göre sağlamlık ve dayanıklılık konularında bütün rakiplerini geride bırakarak birinci olan Tucson, güçlü motoru ve ideal ekipman seviyesine sahip Power Edition versiyonu ile SUV segmetine taze bir soluk getirecek. Bu doğrultuda, 2.000 adeti benzinli versiyon olmak üzere son 5 ayda toplam 8.000 adet Tucson satmayı hedefliyoruz” dedi.