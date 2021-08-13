Hyundai Tucson IIHS Çarpışma Testlerinde En Yüksek Skoru Kazandı.

Hyundai Motor Company, ürettiği kaliteli ve aynı zamanda üst düzey güvenlik özelliklerine sahip modelleriyle otomotiv sektöründe dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinden en iyi sonucu elde eden 2021 model Hyundai Tucson, güçlendirilmiş platformuyla dikkat çekti. Yapısal olarak oldukça dayanıklı bir otomobil olarak belirlenen Yeni Tucson, testlerde yüksek direnç gösteren gövdesine ek olarak, LED farları ve standart olarak sunulan SmartSense çarpışma önleme sistemleriyle de başarılı oldu.

Hyundai’nin yeni SUV modelleri NEXO ve Palisade gibi çarpışma testlerinden başarıyla ayrılan Tucson, sürücü tarafı hafif ön çarpışma, yolcu tarafı hafif ön çarpışma, orta düzeyde ön çarpışma, tavan yan kısım mukavemeti ve koltuk başlığı testlerinde tam puanlar alarak güvenilirliğini kanıtlamış oldu. Gövde dayanıklılığı kadar, araç içindekileri ve aynı zamanda yayaları da koruyan Hyundai Tucson, yüksek puanlara ulaşmak için ön çarpışma önleme asistanı ve güçlü far sisteminden de destek aldı.

En popüler Hyundai modellerinden biri olan Yeni Tucson, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tüm pazarlarda yüksek satış adetlerine ulaşarak C-SUV segmentindeki yükselişini sürdürüyor.