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Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
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Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.

Yeni modelde sunulan hibrit ve plug-in hibrit elektrikli güç aktarma organlarıyla verimlilik artıyor.

Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.

Yeni modelde sunulan hibrit ve plug-in hibrit elektrikli güç aktarma organlarıyla verimlilik artıyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:18
2018 Okunma
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.

Hyundai Motor Company, adını Amerika’daki bir şehirden alan Santa Fe modelini ilk kez 2000 yılında satışa sunmuş ve Avrupa’daki iddiası ve gelişimi için de oldukça önemli bir adım atmıştı. Yıllar geçtiktçe Hyundai için bir simge haline gelen Santa Fe, dünya çapında 5.2 milyondan fazla satılarak markanın en uzun soluklu modeli olmayı da başardı. Bugün 20’nci yaşını yepyeni bir modelle kutlayarak gelişimini ve değişimini gözler önüne seren Santa Fe, özellikle daha modern gövdesi ve daha lüks konfor öğeleriyle SUV segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.

Yeni nesliyle daha farklı bir havaya bürünen otomobil, estetik bir tasarımla geleceğinin sinyallerini çizim fotoğrafıyla da kanıtlıyor. Marka tarafından paylaşılan çizimlerde yeni entegre tasarımın farkı, kombine ön ızgara ve T şeklindeki yeni tip gündüz sürüş farı (DRL) ile ilk bakışta anlaşılıyor. Ayrıca, ön tamponun alt tarafında yer alan geniş hava girişleri ve spoyler eklentisi, Santa Fe’nin sportif karakterini de ön plana çıkarıyor. Ayrıca, güvenlik ve teknoloji de yıllar içinde önemli bir evrim geçirmiş. Hyundai, yeni nesil Santa Fe’de ilk elektrikli güç aktarma organlarına da yer veriyor.

Tamamen yeni, üçüncü nesil modüler bir platforma sahip olan Santa Fe, elektrikli güç aktarma organlarıyla beraber performans, kullanım ve güvenlikte de önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni Santa Fe, Eylül’den itibaren önce Avrupa'da daha sonra Türkiye’de de satışa sunulacak. Böylelikle, markanın SUV segmentindeki gücü ve iddiası artırılmak hedefleniyor.

Son Güncelleme: 29.05.2020 10:21
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