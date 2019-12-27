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Hyundai sanal gerçeklik tasarım değerlendirme sistemine başladı

Hyundai, yeni teknolojiler ve araç geliştirme alanlarındaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv endüstrisine sürekli olarak katkıda bulunan Hyundai, yeni nesil Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) sistemi sayesinde tasarım süreçlerini hızlandırırken kaliteyi de artırmış olacak. Markanın Güney Kore’deki Namyang Ar-Ge Merkezi’nde tanıtılan yeni sistem, gelecekteki modellerin tasarımlarına doğrudan etki ederek özellikle birden fazla tasarımcının aynı anda çalışmasına olanak sağlayacak. Bu sistem sayesinde, tasarım süreçlerinde yüzde 20 zaman tasarrufu hedefleyen Hyundai aynı zamanda yıllık Ar-Ge maliyetlerinde de yüzde 15’e varan azalma elde edecek.

Hyundai sanal gerçeklik tasarım değerlendirme sistemine başladı

Hyundai, yeni teknolojiler ve araç geliştirme alanlarındaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Otomotiv endüstrisine sürekli olarak katkıda bulunan Hyundai, yeni nesil Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) sistemi sayesinde tasarım süreçlerini hızlandırırken kaliteyi de artırmış olacak. Markanın Güney Kore’deki Namyang Ar-Ge Merkezi’nde tanıtılan yeni sistem, gelecekteki modellerin tasarımlarına doğrudan etki ederek özellikle birden fazla tasarımcının aynı anda çalışmasına olanak sağlayacak. Bu sistem sayesinde, tasarım süreçlerinde yüzde 20 zaman tasarrufu hedefleyen Hyundai aynı zamanda yıllık Ar-Ge maliyetlerinde de yüzde 15’e varan azalma elde edecek.

27 Aralık 2019 Cuma 10:46
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Hyundai sanal gerçeklik tasarım değerlendirme sistemine başladı

        • Hyundai’nin yeni VR sistemi, 20 kişinin aynı anda tasarımı geliştirmesine olanak sağlıyor.
        • Sistem, Ar-Ge’de yüzde 20 zaman tasarrufu sağlarken yıllık yüzde 15 de maliyet azaltıyor.
        • VR sistemi sayesinde tasarım kalitesinin, verimliliğin ve görselliğin artırılması da hedefliyor.

Ar-Ge için yapılan 12.8 milyon dolarlık yatırımın bir parçası olan VR sisteminde gerçek zamanlı kontrol mekanizması için 36 adet hareket izleme sensörü bulunuyor. Her bir mühendis aracın üzerindeki parçayı aynı anda geliştirebiliyor ve sürece ortak olabiliyor. Böylelikle işbirliği sayesinde kalite kontrolü güçlendirilirken aynı zamanda tasarımın geliştirilmesi için daha az zaman harcanmış oluyor.

Sistem, iç ve dış tasarım öğelerini, aydınlatmayı, renkleri, kullanılacak tüm malzemeleri ve hatta sanal ortamları anlık olarak simüle edebiliyor. Ayrıca, Hyundai geliştirme ekiplerinin kapılar, bagaj kapakları, motor kaputları ve ön cam silecekleri gibi araç bileşenlerinin tüm çalışma prensiplerini yakından takip etmelerini sağlıyor. VR sistemi, araç ergonomisi ve aerodinamizm üzerinde de bir takım test olanağı sunuyor.

Hyundai Motor Group Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı Albert Biermann, konuyla ilgili olarak, "Sanal geliştirme süreci, üretim aşamalarını hızlandırmak ve ayrıca müşterilerimizin ihtiyaçlarına değişimlerine anında tepki vermek için gerekli bir adım. Yeni nesil sanal teknolojileri kullanarak mobilitede rekabet gücümüzü artırmak istiyoruz. Ayrıca, Ar-Ge yatırımlarımıza devam ederek kaliteyi ve karlılığı artıracağız” dedi.

Hyundai bu sistemi ilk kez Ekim 2019'da Kuzey Amerika Ticari Araç Fuarı'nda tanıtılan HDC-6 NEPTUNE Concept Class 8 adlı kamyonunun tasarım aşamalarında kullandı.

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