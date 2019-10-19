Hyundai NEXO IIHS, çarpışma testlerinde de başarılı!

NEXO, IIHS’ten Top Safety Pick+ derecesi alan ilk seri üretim hidrojen yakıtlı otomobil oldu.

Gelişmiş hidrojenli SUV otomobil, altı çarpı ş ma kategorisinde de en yüksek puanları aldı.

Hyundai NEXO, IIHS'nin test ettiği ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil. NEXO gibi hidrojen yakıt hücreli bir araç, normal olarak IIHS rutin test programına dahil edilmiyor. Ancak Hyundai, çarpışma testleri için IIHS’e özellikle başvuruda bulundu ve aracın güvenilir olduğunu gözlemlemek hem de kalite geliştirmeleri için önemli bir adım atmış oldu.

IIHS Top Safety Pick Plus derecesine ulaşmak için araçların aktif ve pasif donanımlarının en iyi şekilde performans göstermesi bir zorunluluk. Özellikle sürücü, ön ve yolcu tarafı zorlayıcı çarpışma testlerine tabi tutuluyor. Sıkı kurallarıyla öne çıkan IIHS testlerinde ayrıca motor kaputu, yaya, yan, tavan sertliği ve baş dayanağı gibi testler de yapılıyor. Bu testlere ek olarak, araçlarda sunulan gelişmiş far sistemleri de derecelendirmede önemli rol oynuyor.

Hyundai SmartSense: En son aktif güvenlik sistemleri

Güvenlik standartlarını karşılamak için en yüksek teknoloji kullanılarak geliştirilen Hyundai modelleri, SmartSense adı verilen güvenlik donanımlarıyla üretiliyor ve çarpışma riskini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. Özellikle, “Yaya Tespit ve İleri Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)”, sürücülerin acil durumlara karşı uyarılması ve gerektiğinde otomatik olarak frenlenmesi gibi birçok gelişmiş aktif güvenlik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ön radar ve kamera sensörlerini kullanarak üç farklı kademede çalışan FCA, sürücüyü görsel olarak ve akustik olarak uyarırken, ayrıca çarpma tehlikesi seviyesine göre freni kontrol ediyor. Çarpışmayı önlemek veya çarpışma kaçınılmaz olduğunda hasarı en aza indirmek için maksimum fren gücü uyguluyor.