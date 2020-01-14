Hyundai Motorsport 2020 WRC sezonuna hazır

Hyundai Motorsport, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası’na dört önemli pilotuyla başlıyor. Gövdesi ve alt yapısı İzmit’te üretilen i20 WRC ise yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hyundai Motorsport, 2019 yılını markalar şampiyonu olarak lider tamamlamıştı.



WRC takvimine 2020 yılında dahil olan Kenya (Temmuz), Yeni Zelanda (Eylül) ve Japonya (Kasım) gibi etaplar, Hyundai i20 Coupe WRC’nin de zorlu sezonda neler yapabileceğini hakkında belirleyici olacak. Özellikle çakıl ve asfalt zeminli etaplarda aracı geliştirerek şampiyonluğu garantileyen Hyundai Motorsport, bu kez farklı iklimler ve yol şartlarında i20 WRC’nin teknik detaylarına katkıda bulunacak.

Takım Direktörü Andrea Adamo, yeni sezonla ilgili olarak; “Son derece başarılı bir 2019 geçirdik, ancak 2020'ye hazırlanırken daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Gelecek sezon için hedeflerimiz açık. Hem markalar hem de pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşarak Hyundai Motorsport’un gücünü göstermek istiyoruz. Rekabetin yoğun olacağını da biliyoruz, bu nedenle teknik olarak her anlamda hazır olmamız şart. Neuville, Tanak, Sordo ve Loeb ile üstün başarılara imza atacağımızdan eminim” dedi.

Neuville; “Geçtiğimiz yıl dört kez podyuma çıktık ve sezonu lider olarak tamamladık. Fakat, güçlü rakiplerimiz var ve bu yıl da hiç kolay olmayacak. Yılların deneyiminden en iyi şekilde yararlanarak tüm Hyundai Motorsport ekibinin sıkı çalışmasını çifte şampiyonluk ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

2019 WRC pilotlar şampiyonu Ott Tänak ise “Ekibi değiştirdiğinizde adapte olmak ve hızını birden artırmak asla kolay değil, ancak doğru yolda olduğumuzu hissediyorum. Hyundai Takımı, WRC'de zaten kendini kanıtladı. i20 WRC ile ilgili ilk izlenimlerim ise çok olumlu ve keyifli bir yıl olacağına inanıyorum” dedi.

Üç yeni ülkenin eklendiği 2020 sezonunda toplam 14 zorlu yarış gerçekleştirilecek ve ilk ayak 23-26 Ocak tarihlerinde Monte Carlo’da koşulacak.