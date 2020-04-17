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Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Hyundai Motor Company, genişlemesine ve global çaptaki büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu’nun desteğiyle bölgeye yatırım yapan Hyundai, böylelikle teknoloji ve ürün gelişimi konusunda yepyeni bir adım daha atmış oluyor.

Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Hyundai Motor Company, genişlemesine ve global çaptaki büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu’nun desteğiyle bölgeye yatırım yapan Hyundai, böylelikle teknoloji ve ürün gelişimi konusunda yepyeni bir adım daha atmış oluyor.

17 Nisan 2020 Cuma 17:08
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Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezini Kuruyor

Hyundai Mobilite Global İnovasyon Merkezi (HMGIC) adıyla kurulacak olan yapı, toplam 44.000 m2 alanı kaplayacak. Singapur’un Jurong Bölgesi’nde yapılacak olan merkez, 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

HMGIC, markanın küresel açık inovasyon merkezi olarak da önemli bir yere sahip olacak. Laboratuvar, birden fazla kulvarda hareket ederek gelecekteki yeni mobilite iş kavramlarını keşfedecek. Ayrıca, otomotiv endüstrisinde geleceği temsil edecek olan teknolojik modellerin Ar-Ge’sine de doğrudan katkı payı sağlayacak. Üretim ve satış şekillerini değiştirerek en yeni teknolojilerle yeni pazarlara ve müşterilere ulaşma hedeflerine de öncülük edecek. Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer gelişmiş teknolojileri bir araya getiren laboratuvar, insan merkezli bir akıllı üretim platformu oluşturacak. Platform ile birlikte yenilikçi bir ürün geliştirme süreci ve isteğe bağlı üretim sistemi test edilecek ve seri üretime katkıda bulunacak.

Hyundai, araç geliştirme sürecinde sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanımını da artırmayı hedefliyor. Merkez, daha çok geliştireceği elektrikli modeller ve e-scooter gibi konseptlerle dikkat çekecek.

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