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Hyundai, makine öğrenimi tabanlı hız sabitleyici geliştirdi

Hyundai Motor Grubu, yepyeni bir teknoloji daha geliştirerek otomotiv endüstrisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Makine öğrenimi baz alınarak geliştirilen yeni teknoloji hız sabitleyici (SCC), Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) özelliği içinde yapay bir zeka (AI) bulunduruyor.

Hyundai, makine öğrenimi tabanlı hız sabitleyici geliştirdi

Hyundai Motor Grubu, yepyeni bir teknoloji daha geliştirerek otomotiv endüstrisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Makine öğrenimi baz alınarak geliştirilen yeni teknoloji hız sabitleyici (SCC), Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) özelliği içinde yapay bir zeka (AI) bulunduruyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 13:15
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Hyundai, makine öğrenimi tabanlı hız sabitleyici geliştirdi

Otomotiv devi Hyundai, gelecekteki modelleri için yepyeni bir hız sabitleyici geliştirdi.

Matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çalışan sistem, maksimum güvenlik sağlıyor.

Akıllı hız sabitleyicisi aynı zamanda yarı-otonom sürüş deneyimine de olanak sağlıyor.

Araca yerleştirilen kameralar, sensörler ve algılayıcılar sürücünün alışkanlıklarını ve sürüş tarzını bir sistemde birleştiriyor ve merkezi bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar daha sonra sürücünün düzenini belirlemek için toplanan bilgilerden ilgili ayrıntıları çıkarıyor. Bu süreçte makine öğrenme algoritması denilen yapay zeka teknolojisi uygulanıyor. Şürüş esnasındaki hız ve aradaki takip mesafesi de sürücünün reflekslerine ve kullanım tarzına göre ayarlanmış oluyor.

Sürüş düzeni de üç bölüme ayrılıyor; Öndeki araçlara olan mesafe, hızlanma ve tepki verme. Tüm bu düzende kullanılan bilgisayarın amacı, sürüş keyfini ve güvenliği artırmak. Hyundai, gelecekteki modellerinde bu sisteme yer vererek olası kazaların önüne geçmek isterken aynı zamanda yarı-otonom sürüş deneyiminin yaşanmasına da ağırlık veriyor.

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