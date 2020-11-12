Hyundai KONA Electric Şimdi Daha Teknolojik ve Modern.

Hyundai, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV’yi geliştirerek satışa sundu. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören KONA EV, satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana 120 bin adetten fazla satış başarısı gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da yapılan menzil denemesinde de tek şarj ile 1.026 km kat ederek rekor kıran KONA EV, böylelikle elektrikli otomobillerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Yeni KONA Electric, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor. Sade ve şık bir görünümü bir arada sunan KONA'nın kullanışlı B-SUV gövde tipi, üst düzey elektrik teknolojisiyle de birleşerek kullanıcısına rahatlık sağlamış oluyor.

Yeni görünümlü tamamen kapalı ızgaraya sahip ön kısım, bir önceki modele göre daha modern ve daha estetik. Bu modern görünüm, otomobilin dış tasarımda daha geniş bir duruş vurgulamasını sağlıyor. Yeni LED gündüz farları ile daha da geliştirilen ön kısım, KONA Electric'e özgü bir özellik olan asimetrik bir şarj portu ile tamamlanıyor ve elektrikli sürüş hakkında güçlü bir izlenim bırakıyor.

Yeni ve daha keskin farlar, otomobilin yan tarafına doğru dik bir şekilde uzanıyor. Yüksek aydınlatma kapasitesine sahip bu ön farların iç çerçevesi, artık çok yönlü reflektör (MFR) teknolojisiyle beraber geliyor. Ön taraftaki ızgara Yeni KONA EV’de kaldırılarak aşağıdaki bölmeye alınmış. Arka tamponda ise otomobilin genel görünümüne anlam katmak için yatay gri çizgili difüzör kullanılmış. Bu çizgiler şıklığı korurken aynı zamanda yeni yatay olarak uzatılmış arka stoplar da ön kısmın şık görünümünü devam ettirmiş oluyor.

İçten yanmalı ve hibrit motorlara sahip diğer kardeşleri gibi Yeni KONA EV de önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun. Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat koltukları ve döşemeleri de güncellemeden nasibini almış.

Yeni KONA Electric, diğer Hyundai modellerinde de kullanılan 10,25 inç dijital gösterge ile donatılırken ayrıca isteğe bağlı olarak 10,25 inç AVN multimedya ekranıyla da satın alınabiliyor. “Uzaktan Şarj” özelliği sayesinde ise sürücüler Bluelink® uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlarındaki bir düğmeyle şarjı başlatabiliyor ya da durdurabiliyorlar. Daha soğuk zamanlarda ise “Uzaktan Klima Kontrolü” ile aracın iç mekanını ısıtmak mümkün. Bu özellik, şarj ünitesine bağlandığında otomatik bir programlama ile aktif oluyor. Böylelikle yolculara ayrıcalık sunarken aynı zamanda ısınma için pil gücünden de tasarruf sağlıyor.

Bir önceki modelde olduğu gibi Yeni KONA Electric de performanstan ödün vermeden, iki farklı sıfır emisyona sahip elektrikli güç aktarma organıyla üretiliyor.

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Her iki güç aktarma organı da 395 Nm anlık tork sağlayarak ilk saniyeden itibaren tam güçle sürüşü eğlenceli hale getiriyor.

Segmentindeki en uzun sürüş menzillerinden birine sahip olan KONA EV, tek bir şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor. “Akıllı Ayarlanabilir Rejeneratif Fren Sistemi”, aracın frenleme seviyesini otomatik olarak ayarlamasına izin veriyor. Direksiyon simidinin arkasındaki vites kulakçıkları ise sürücünün rejeneratif frenlemenin yoğunluğunu ayarlamasına izin veriyor. Böylece, ek enerjiyi mümkün olduğunda geri almış oluyor. Rejeneratif frenleme ayrıca, sürücünün frenleri kullanmadan aracı tam olarak durdurmasına da olanak tanıyor. Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık 47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA EV, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle kısa sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28 saat olarak veriliyor.

Modern ve teknolojik otomobilin 2021 yılında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.