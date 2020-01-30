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Hyundai Kona Electric, Avrupa’da üretime başlıyor

Sıfır emisyonlu araçlara olan talebin artmasıyla beraber Hyundai de Avrupa'daki müşterileri için KONA Electric'in üretime ağırlık vermeye başladı. Mart ayından itibaren KONA Electric'i Çekya’daki Nosovice fabrikasında üretmeye başlayacak olan Hyundai, Ulsan’daki tesislerindeki mevcut üretimi  de devam ettirecek. Hyundai’nin Nosovice’deki fabrikasında 3,300 kişi çalışıyor ve günde 1,500 adete yakın araç üretebiliyor. Fabrikada üretilen i30, Tucson ve KONA EV modelleriyle birlikte yıllık kapasite 350.000 adete ulaşıyor.

Hyundai Kona Electric, Avrupa’da üretime başlıyor

Sıfır emisyonlu araçlara olan talebin artmasıyla beraber Hyundai de Avrupa'daki müşterileri için KONA Electric'in üretime ağırlık vermeye başladı. Mart ayından itibaren KONA Electric'i Çekya’daki Nosovice fabrikasında üretmeye başlayacak olan Hyundai, Ulsan’daki tesislerindeki mevcut üretimi  de devam ettirecek. Hyundai’nin Nosovice’deki fabrikasında 3,300 kişi çalışıyor ve günde 1,500 adete yakın araç üretebiliyor. Fabrikada üretilen i30, Tucson ve KONA EV modelleriyle birlikte yıllık kapasite 350.000 adete ulaşıyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:10
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Hyundai Kona Electric, Avrupa’da üretime başlıyor

        • Hyundai, KONA EV’nin Avrupa’daki teslimat süresini kısaltmak istiyor.
        • KONA, IONIQ ve NEXO ile Avrupalı müşterilere 80.000'den fazla çevreci araç sağlanacak.
        • Böylelikle Hyundai, 2020'de Avrupa'nın en önemli elektrikli araç üreticisi olmayı hedefliyor.

Satışa çıktığı 2018 yılından bu yana KONA Electric'e olan talep günden güne artarken Hyundai de Kore’deki fabrikasıyla eş zamanlı üretim yaparak araçların teslimat sürelerinde zaman tasarrufu elde edecek. KONA Electric, IONIQ Electric ve hidrojen yakıt hücreli NEXO dahil olmak üzere Avrupalı müşterilerine 80.000'den fazla sıfır emisyonlu araç sağlayacak. Almanya, Fransa, Hollanda ve Norveç ise en fazla talebin olduğu ülkeler olarak öne çıkıyor.

Hyundai Avrupa Başkanı ve CEO'su Dong Woo Choi, Çekya’daki üretimle ilgili olarak, “Müşterilerimiz her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda, elektrikli araçlarımıza karşı artan talebi karşılamak için stratejik planlarımıza ağırlık veriyoruz. Çünkü, Avrupalı tüketicilerin çevreye karşı sorumluluk bilinci sürekli olarak artıyor ve biz de EV'ler için bölge pazarını büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Vizyonumuz ve gelecekteki hedeflerimiz, mobilitedeki konumumuzu güçlendirerek liderliğe ulaşmak” dedi.

Hyundai, sıfır emisyonlu modellerinin haricinde çok çeşitli alternatif yakıt teknolojileriyle de sektörde dikkat çekiyor. Birçok segmentte yer alan 48 volt hafif hibritlerden tam hibrit ve plug-in hibritlere kadar Hyundai, gelecekteki mobiliteye daha fazla insanın erişebilmesi için sürekli olarak kendini geliştirmeye devam ediyor.

KONA EV, uzun menzilli elektrikli güç aktarma organlarına sahip, seri üretim ilk B-SUV otomobil olarak otomotiv dünyasında önemli bir adım olarak görülüyor. Hyundai, KONA EV’de 11 kW'lık üç fazlı AC kabloyu kullanarak daha hızlı şarj imkanı da sunuyor. Ayrıca, bir başka kullanışlı özellik olan Blue Link® de KONA’nın bir diğer özelliği. Belirli pazarlarda sunulan bu servis, sürücülerin Blue Link telefon uygulamasını kullanarak araca binmeden motoru çalıştırmalarına olanak sağlıyor.

 

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