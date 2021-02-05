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Hyundai KONA 198 Beygir ile Gücüne Güç Katıyor

• Hyundai KONA, sportif tasarımını şimdi güçlü 1.6 lt turbo benzinli motoruyla pekiştiriyor. • Yeni 1,6 litrelik turbo motor, daha fazla performans için 198 beygir güç üretiyor. • N Line ve Smart donanım seçenekleriyle sunulan bu motorun 0-100 km/s hızlanması 7.7 saniye. • T-GDi motoruyla birlikte “En Güçlü B-SUV” unvanına sahip olan KONA, 7 ileri DCT ile sunuluyor.

Otovitrin 05.02.2021, 23:06 05.02.2021, 23:10
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Hyundai KONA 198 Beygir ile Gücüne Güç Katıyor

Geçtiğimiz Aralık ayında yenilenmiş olarak tekrar satışa sunulan Hyundai KONA, 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel 48V Hafif Hibrit motor seçeneğinden sonra şimdi de en güçlü versiyon olan 1.6 litrelik T-GDi motora kavuştu. N Line ve Smart olmak üzere, iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan bu performanslı motor, Yeni KONA’yı sınıfının en güçlü modeli haline getiriyor.

Yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni KONA, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da B-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri. İlk etapta ekonomik motor seçenekleriyle satışa başladığımız yeni modelimizin şimdi de güçlü ve dinamik bir versiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. KONA N Line, atletik yapısı ve turbo motoruyla müşterilerimize günlük kullanımda oldukça heyecanlı bir sürüş keyfi yaşatacak”.

Hyundai KONA, cesur, gelişmiş tasarımı ve maceracı kişiliğiyle segmentinde bir ikon sayılıyor. Yenilenen ön tasarımı, sportif detayları ve göz alıcı plastik eklentileriyle öne çıkan KONA, uzatılmış motor kaputuyla da daha güçlü bir görünüm sunuyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan tampon da plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir şekilde bağlanıyor. Yeni KONA, boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş. Bu artışla beraber daha şık ve dinamik bir görünüm sunuyor. Otomobilin iç mekanında da N Line logolu koltuklar, vites topuzu ve aksesuarlar dikkat çekiyor.

Şubat ayıyla birlikte N Line ve Smart versiyonlarına kavuşan KONA, performanslı 1.6 litrelik turbo benzinli motoruyla sürüş keyfini artırıyor. Özellikle KONA N Line ile B-SUV segmentine hot hatch zevkini getiren Hyundai, dinamik ve yarışçı öğelerle bu iddiasını da sürekli olarak zinde tutuyor. Normal versiyona göre daha agresif ön ve arka bölüm, gövde rengi kaplamalar ve 18 inç özel jant tasarımıyla dikkat çeken KONA N Line, daha büyük ve daha geniş hava girişli bir arka tampona da sahip. Benzersiz tasarımıyla diğer kardeşlerinden farklı görünen N Line versiyon, arka sağ tarafa konumlandırılan çift çıkışlı son susturucusuyla da sportif havayı devam ettiriyor. Ayrıca, arka köşelerde de daha iyi hava akışı için Hyundai N kanatlara da yer verilmiş.

B-SUV segmentinde yüksek performans

1.6 litrelik benzinli motor, ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai KONA’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan KONA, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. Türkiye’de sadece 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunulan bu motor seçeneği, 1600-4500 devirler arasında maksimum olarak 265 Nm tork üretiyor. Bu teknik özelliklerle 210 km/s hıza ulaşabilen otomobil, performanslı olmasına rağmen 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre yakıt tüketiyor.

Yeni KONA, selefine kıyasla daha yumuşak bir sürüş için bir dizi yürüyen aksam güncellemesine de tabi tutulmuş. Süspansiyon, KONA’nın sportif karakterini bozmadan, sürüş konforunu iyileştirmek için yeniden ayarlanmış. Yayların ve amortisörlerin yanında, daha iyi sürüş konforu ve daha iyi ses izolasyonu için stabilizatöçubukları değiştirilmiş.

Hyundai KONA 1.6 T-GDi 7DCT Smart 314.600 TL, 1.6 T-GDi 7DCT N Line ise 346.800 TL’lik etiketle satışa sunuluyor.

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