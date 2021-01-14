Hyundai IONIQ 5’in Çizim Görsellerini Paylaştı

Hyundai Motor Company, yeni alt markası IONIQ adı altında ilk modelini üretmeye hazırlanıyor. Çok yakın bir tarihte resmi olarak tanııtılacak olan BEV serisinin ilk modeli olan IONIQ 5, bir CUV'nin tüm özelliklerini gövdesinde barındırıyor. IONIQ markasıyla birlikte yeni bir mobilite çağını başlatacak olan Hyundai, gelişmiş bataryalı elektrikli araçları için özel olarak ürettiği yenilikçi bir sistem olan Electric-Global Modular Platform’u (E-GMP) ilk olarak bu modelde kullanacak.

IONIQ 5’in yeni tasarım özellikleri arasında, Parametrik Pikseller ve analogla dijital duyguları birleştiren çevre dostu Renkli Malzeme Kaplama (CMF) dikkatleri çekiyor. IONIQ 5’in ön tarafı, dijital teknolojisini simgeleyen yeni nesil aydınlatma sistemiyle kaplı. IONIQ 5’in motor kaputu da ön tarafı kaplayarak panel boşluklarını en aza indiriyor. Böylece yüksek teknolojili bir genel görünüm kazanılırken aynı zamanda EV araçlar için gerekli olan düşük sürtünme katsayısı da elde ediliyor. Aynı şekilde yüksek aerodinamizm için optimize edilmiş jantlar, şimdiye kadar bir Hyundai EV modeline uygulanan en büyük jantlar olarak öne çıkıyor. IONIQ 5’teki 20 inçlik Parametric Pixel tasarım temasına sahip jantlar, bu özelliğiyle beraber görselliği zirveye taşıyor.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başkanı SangYup Lee, "IONIQ 5, Hyundai'nin tasarım DNA'sını oluşturan simgeleri kusursuzca yanısıtırken aynı zamanda elektrikli otomobiller arasında tamamen yeni bir müşteri deneyimi sunuyor" dedi.

IONIQ 5, geleneksel elektrikli otomobillerin aksine, dışarıdan şarj edilebilmesinin yanı sıra bataryalarındaki gücü bir başka araca aktarabiliyor veya genel bir güç kaynağı (110 / 220V) olarak kullanılabiliyor. Araçtan Yükleme (V2L) teknolojisiyle desteklenen otomobil, çeşitli elektrikli aletleri normal priz çıkışıyla çalıştırabiliyor. Ayrıca IONIQ 5, yalnızca 5 dakikalık bir şarjla (WLTP Standardı) 100 km'den fazla yol alabiliyor. Bu sayede dünyanın ultra hızlı şarj yeteneğine sahip nadir EV otomobillerinden biri olarak da fark yaratabiliyor.

IONIQ 5, Şubat ayında düzenlenecek online bir dünya prömiyeriyle görücüye çıkacak.