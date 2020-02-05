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Hyundai i20 yepyeni bir tasarımla geliyor

Hyundai, B segmentindeki popüler modeli i20’nin ilk çizimlerini nihayet paylaştı. Ülkemizde de en çok satılan modellerin başında gelen i20, markanın İzmit’teki fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Hyundai i20 yepyeni bir tasarımla geliyor

Hyundai, B segmentindeki popüler modeli i20’nin ilk çizimlerini nihayet paylaştı. Ülkemizde de en çok satılan modellerin başında gelen i20, markanın İzmit’teki fabrikasında üretilerek 45’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:28
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Hyundai i20 yepyeni bir tasarımla geliyor

        • Hyundai, B segmentindeki temsilcisi i20’nin ilk çizimlerini paylaştı.
        • Baştan sona yenilenen otomobil, tamamen farklı bir tasarım dilini yansıtıyor.
        • Otomobilin dünya lansmanı, önümüzdeki ay Cenevre Fuarı’nda yapılacak.

“Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesiyle hazırlanan Yeni i20, teknoloji ile sitil mimarisinin en güzel yansıması olarak öne çıkıyor. Dünya lansmanı öncesi paylaşılan çizimlere göre, Yeni i20 yerini alacağı modelden daha sportif ve daha modern bir yapıda olacak. Şık ve dinamik hatlarla B segmentine taze bir soluk getirmesi beklenen Yeni i20, ön tarafındaki yatay konumlandırılmış basamaklı ızgarası ve aşağı doğru uzanan şık far yapısı ile alışılmış kalıpları yıkmaya başlıyor. Karakteristik ızgaranın haricinde, daha geniş ve daha alçak bir duruş sergileyen gövdenin yan taraflarındaki şişkin ve sert çıkıntılar ise tasarımın farklılığını ön plana çıkarıyor.

Bu sayede daha sportif bir görüntü elde edilirken, arkaya doğru uzanan estetik çizgiler de özellikle bagaj kapağında görsel şölen yapmaya başlıyor. Yeni i20, bumerangı andıran krom kaplı C sütunu, Z şeklindeki uzunlamasına LED arka aydınlatma grubu ve stop lambalarının sol tarafına entegre edilen yakıt depo kapağıyla farkını ve yeni karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

İç mekandan henüz görüntü paylaşmayan Hyundai, gösterge tablosunu kaplayan yatay kokpit dizaynıyla iddialı olacağını belirtiyor. Yeni i20, hem dış hem de kabindeki yeni tasarım diliyle gerçek bir ikon olmayı hedeflerken iç mekanın zarafetini ve estetiğini daha da vurgulamak için dijital donanımlara ağırlık veriyor. Hyundai, Yeni i20’nin kokpitinde iki adet 10,25 inç ekrana yer veriyor.

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