Hyundai hidrojendeki adımlarını sıklaştırıyor

Hyundai Motor Company, hidrojen altyapı şirketi H2 MOBILITY’nin hissedarı oldu.

Bu önemli adımla birlikte hidrojen yakıt hücreli araçlardaki iddia da iki katına çıkarıldı.

Hyundai, elektrikli araçlar gibi hidrojene de yatırımı sürdürürek mobilitede liderliği hedefliyor.

Ürettiği hidrojen elektrik hücreli araçların daha yaygın istasyon ağı sayesinde rahatlıkla yakıt alabilmeleri ve aynı zamanda çevreye karşı sorumluluğunu sürdürmesi için H2 MOBILITY ile hissedarlık anlaşması imzaladı. Kurucu üyeler olan Total, Shell, OMV, Linde, Air Liquide ve Daimler’in haricindeki ilk hissedar olan Hyundai Motor Company, bu ortaklıkta Hyundai Almanya tarafından temsil edilecek.

H2 MOBILITY, 2015 yılında kurulan ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çoğu ülkesinde hidrojen yakıt altyapısının gelişimi için hizmet veren bir şirket. Şehiriçi olduğu kadar şehirlerarası yollarda da istasyonların kurulumu için gerekli zeminleri oluşturan H2 MOBILITY, hidrojen yakıt hücreli binek ve hafif ticari araçlara 700 bar’da hizmet veriyor.

Temiz yakıtla çalışan binek otomobillerin, otobüslerin, çöp toplama-yol süpürme araçlarının ve kamyonların sayısının artması nedeniyle, hizmet kalitesini de artıran şirket, 350 bar'da da hidrojen yakıt ikmali sunarak daha büyük ticari araçlara hizmet vermeye başladı.

Hidrojen yakıt hücresi sistemlerindeki iddiasını artırmak ve hidrojenli araçların yaygınlaşması için öncü olmak isteyen Hyundai, dünya çapındaki enerji ve lojistik şirketleriyle çalışma geçmişine sahip. Hyundai’nin bu hissedarlıktaki asıl hedefi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir hidrojen ekosistem geliştirmek. Hyundai ayrıca, H2 MOBILITY başta olmak üzere birçok enerji şirketleriyle ortaklaşa çalışarak araçların yaygınlaşmasında öncü bir rol oynayacak.