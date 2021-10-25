Hyundai Golf Cup Birincileri Ödüllerine Kavuştu
Hyundai Assan, Kemer Country Golf Club’ta düzenlediği golf turnuvasına ana sponsor oldu. Turnuvaya 200’den fazla sporcu katılarak 14 farklı kategoride tüm yeteneklerini gösterdi. Hyundai Golf Cup’ın kazananları, 24 Ekim günü yapılan kupa töreni ile ödüllerini teslim aldı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenlenen golf etkinliklerine sponsor olarak desteklerini sürdüren Hyundai, 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Club’ta sporseverlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.
İlk olarak 22 Ekim Cuma günü Junior kategorisi ile başlayan Hyundai Golf Cup, Cumartesi ve Pazar günleri de yetişkinler arasındaki rekabete sahne oldu. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, kupa töreni ise 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Hyundai Golf Cup 2021 Kadınlar A kategorisinde Özlenen Başoğlu birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Murat Şarsel zafere ulaştı.
Oldukça heyecanlı ve keyifli geçen Hyundai Golf Cup, aynı zamanda sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirdi. Türkiye Golf Federasyonu’nun yönetiminde gerçekleştirilen turnuvanın kupa törenine Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve diğer üst düzey yöneticiler katılarak, ödül törenindeki heyecana ortak oldu. Ayrıca Hyundai Assan, turnuva boyunca yeni SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan KONA Elektrik, TUCSON ve Yeni SANTA FE, Kemer Country Golf ziyaretçileri tarafından test edildi.
Hyundai Assan, geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuvalara sponsor olarak sporun çeşitli dallarındaki sürdürülebilirliğini desteklerken aynı zamanda 7’den 70’e herkesin daha fazla sosyalleşmesi adına gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecek.
Hyundai Golf Cup 2021 dereceye giren isimler;
Ladies Cat A Kategorisi
Özlenen Başoğlu
Ayşegül Divringi
Elif Kırçuval
Ladies Cat B Kategorisi
Gülşah Narin
Ülker Pars
Jae Kyoung Lee
Men’s Cat A Kategorisi
Murat Şarsel
Aytekin Uyar
Jürgen Neidl
Men’s Cat B Kategorisi
Mete Boybeyi
Yusuf Teoman
Ilhwan Kim
Men’s Cat C Kategorisi
Şeref Kabuk
Senol Patan
Hasan Koç
Men’s Cat D Kategorisi
Sinan Gümüş
Syngchul Lee
Faruk Ekinci
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