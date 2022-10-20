Hyundai Gelecek Tasarımları Hakkında İpuçları Veren Yeni Grandeur’ü Tanıttı.

Hyundai Motor Company, Kore dışındaki pazarlarda Azera olarak adlandırdığı amiral gemisi Grandeur’ün yedinci neslini tanıttı. Yeni Grandeur'un cesur yeni tasarımı, markanın diğer modellerinde izleyeceği tasarım haritasını da gözler önüne seriyor. Bu anlamda Avrupa ve Amerika pazarları için de önemli bir rol oynayan Grandeur, gerek tasarımı ve gerekse üst düzey mobilite özellikleriyle Hyundai markasının geleceği için son derece önemli bir rol oynuyor.

İlk kez 1986'da tanıtılan ve o tarihten bu yana Hyundai'nin üst düzey sedanı olarak bilinen Grandeur, satışa sunulduğu tüm ülkelerde üstün kaliteyi ve şık tasarımı başarılı bir şekilde temsil etti. Yedinci nesil Grandeur, modelin muazzam mirasını devam ettirerek, mobilite çağında gerçekleşen büyük dönüşümü yansıtan yenilikçi tasarım ipuçları ve yüksek teknoloji ayrıntılarıyla da otomotiv endüstrisine yeni bir incelik ve soluk getirmiş oldu.

Yeni Grandeur'ün dış dizaynı, önceki modellerden ilham alıyor ve Hyundai’nin geçmişini yansıtmak için yatay bir tasarım felsefesini uyguluyor. Geleceğe bir rota çizen otomobil, aynı zamanda markanın diğer modellerinde uygulayacağı tasarım çizgilerini ve hatlarını da paylaşmış oluyor. Modelin en belirgin yönlerinden biri, geniş hacmi ve birinci sınıf stil özellikleri. İç ve dış tasarımı dengeleyen mükemmel oranlar, otomobilin yenilikçi aydınlatma sistemiyle entegre olarak ortaya son derece etkileyici ve muazzam bir görünüme sahip sedan otomobil çıkmış oluyor.

Modelin geniş duruşunu vurgulayan ve parametrik ızgarasıyla uyumlu olan ve benzeri STARIA modelinde de karşımıza çıkan yatay aydınlatma, Grandeur’da daha şık ve daha elit bir şekilde hazırlanmış. Yeni nesil arka aydınlatmalar da teknoloji ve sanatın mükemmel bir birleşimi olarak lanse ediliyor.

Uzay ve bilim kurgu filmlerine gönderme yapan yeni tasarım anlayışı sayesinde otomobilin geniş hatları en sade şekilde sunuluyor. Bu büyük sedanın oturma alanı da modelin çağdaş stilini ve zarafetini yansıtan çerçevesiz kapılar ve otomatik gömme kulplar ile destekleniyor. Daha çevreci ve daha temiz bir yaşam için otomobilin iç mekanı da birinci sınıf ve sürdürülebilir malzemelerle süslenmiş. Ortam aydınlatması, kapı döşemesine ve ön panelin önüne yumuşak bir şekilde yayılıyor ve ayrıca entegre yerleştirilmiş ekrana doğru uzatılıyor. Bu sayede iç mekanda etkileşimli bir aydınlatma sunulurken yepyeni bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor.

Direksiyon simidi de birinci nesil Grandeur'ün tek kollu tasarımından ilham almış ve sürücüye daha optimize bir düzen sağlamak için tüm kontroller buraya entegre edilmiş. Vites topuzu direksiyona taşınarak konsol alanı ve diğer bölmeler için daha fazla alan elde edilmiş.

Şık tasarımlı bir iç mekan için Hyundai tasarımcıları farkındalık ve zarafet sağlamak için geleneksel Kore kapitone ahşabı kullanmış. Sedan otomobilin iç mekanı sürdürülebilir malzemelerle dolu. Eko-işlem görmüş Napa derisinin yanı sıra çeşitli temas noktalarına uygulanan hijyenik, anti bakteriyel deriler de var.

Yedinci nesil Grandeur, şimdilik sadece Kore pazarında satışa sunulacak. Hyundai’nin satışa sunduğu diğer modellere de ilham kaynağı olacak Grandeur hakkındaki detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde belli olacak.