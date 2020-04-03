Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
89553
ALTIN
351.083
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2510
EURO
7.2349

Hyundai Assan’dan Kapınızdaki Servis ve Ücretsiz Dezenfektasyon.

Hyundai Assan’dan Kapınızdaki Servis ve Ücretsiz Dezenfektasyon. • Kapınızdaki Servis hizmetiyle, bakım zamanı gelen araçlar evden alınıp tekrar eve teslim edilecek. • Ayrıca, servise bakım ve onarım için gelen tüm araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. • Hyundai Assan, Nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel bakımlarda işçilik ücreti almayacak.

Hyundai Assan’dan Kapınızdaki Servis ve Ücretsiz Dezenfektasyon.

Hyundai Assan’dan Kapınızdaki Servis ve Ücretsiz Dezenfektasyon. • Kapınızdaki Servis hizmetiyle, bakım zamanı gelen araçlar evden alınıp tekrar eve teslim edilecek. • Ayrıca, servise bakım ve onarım için gelen tüm araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. • Hyundai Assan, Nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel bakımlarda işçilik ücreti almayacak.

03 Nisan 2020 Cuma 17:28
1224 Okunma
Hyundai Assan’dan Kapınızdaki Servis ve Ücretsiz Dezenfektasyon.

Küresel salgın olarak tanımlanan Koronavirus (COVID-19) nedeniyle tüm hayatımız değişirken otomotiv sektöründe de sağlık ve can güvenliği açısından bir takım yeni uygulamalar hayata geçirilmeye başladı. Hyundai Assan da müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını birinci sıraya koyarak bir takım önlemler aldı ve hizmetlerindeki çeşitliliği artırdı.

Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Servislerinde ağırlık verilen “Kapınızdaki Servis” adlı mevcut uygulamaya göre müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan Hyundai araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.

Ayrıca, Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu uygulamaya ek olarak, sağlık çalışanları da sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımlarında herhangi bir işçilik ücreti ödemeyecek.

Yeni uygulamayla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Dünya ve ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Çalışma şeklimiz, alışkanlıklarımız ve günlük hayatımız bu süreçte değişkenlik göstermeye başladı. Evlerimizde kalarak olabildiğince koronavirüs salgınından uzak durmaya ve yayılmasına engel olmaya çalışıyoruz. Evde kaldığımız bu süreçte araçlarını servise getiremeyen müşterilerimize destek olmak amacıyla araçlarını evlerinden alarak bakım sonrası tekrar evlerine bırakacağız.

Ayrıca, bu dönemde servise gelen tüm araçlarda ücretsiz dezenfektasyon da gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizim her zaman önceliğimizdir.

Sağlık personelimiz de bizler için canla başla mücadele ederek yoğun mesai harcıyor. Biz de Hyundai Assan ailesi olarak kendilerine teşekkür amaçlı araç bakım süreçlerinde işçilik ücreti almayacağız. Ayrıca, showroomlarımızda da daha az temas ve sağlığımızı korumak için gerekli tüm önlemleri aldık. İlerleyen günlerde daha farklı uygulamalarımızı da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2020 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"
"İkinci eldeki durgunluk Haziran'da son bulur"
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim