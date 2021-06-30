Hyundai Assan’da Yeni Dönem BAYON ile Başlıyor

Hyundai Assan için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil eden BAYON’u satışa sundu. Türkiye’de ve Avrupa’da B-SUV segmentinde her geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla hazırlanan BAYON; sıradışı tasarımı, kompakt boyutları, geniş ve ergonomik kabini, büyük bagaj hacmi, ekonomik motor seçenekleri ve 201 bin 900 TL’den başlayan fiyatları dikkatleri üzerine çekecek.

Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nın Üçüncü Modeli

Türkiye’de 1997 yılından bu yana üretimini sürdüren Hyundai Assan, şu an bantlarından indirdiği yeni nesil i10 ve i20 modellerinin yanına BAYON’u da ekledi. 50 milyon Euro’dan fazla ek yatırımla devreye alınan BAYON sayesinde, geçtiğimiz yıl başında üretimine başlanan Yeni i10 ve Ağustos ayı itibariyle bantlardan inen Yeni i20 ile toplam 170 milyon Euro’nun üstündeki yatırım da tamamlanmış oldu.

Hyundai’nin SUV ailesini tamamlayan kompakt boyutlardaki BAYON, yıllık 230.000 adetlik üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda i10 ve i20’de olduğu gibi 40’tan fazla dünya ülkesine sadece Türkiye’den ihraç edilecek. Hyundai Assan, Türk işçisinin emeğiyle üstün kalitede üretilen BAYON sayesinde Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürecek.

Sangsu Kim; “Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”.

Hyundai Assan başkanı Sangsu Kim,” Geçtiğimiz yıl yeni i10 ve i20 projelerimizi gecikmeden tamamladık. Bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak BAYON’un seri üretimine tam planladığımız tarihte başladık. BAYON üretimimizle birlikte 170 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu katma değeri yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan’ın kardeş ülkemiz Türkiye’deki geleceği için kilit bir rol oynayacak.Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Murat Berkel; “BAYON tüm dikkatleri üzerinde toplayacak”.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları söyledi. “KONA ve TUCSON ile dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV pazarına damga vuran Hyundai, bu başarısını değişen tüketici beklentileri doğrultusunda hazırlanan kompakt B-SUV modeli BAYON ile devam ettirmeyi amaçlıyor. BAYON’un Türkiye pazarında da tüm dikkatleri üzerine toplayacağına yürekten inanıyoruz. Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan BAYON’un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz”.

Yepyeni bir B-SUV: Hyundai BAYON

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, ayrıca markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor.

Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak tasarlanan otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum da gösteriyor.

Hyundai’nin mevcut SUV modellerindeki şehir isimleri stratejisini devam ettiren BAYON, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor. Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil destinasyonu olan Bayonne, tamamen Avrupa için üretilen bir modele yine Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş oluyor.

Farklı bir tasarım

Hyundai BAYON, rakiplerine göre çok daha farklı bir tasarım özelliklerine sahip. Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak tasarlanan otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum da gösteriyor. Hyundai’nin yeni tasarım kimliği olan “Sensuous Sportiness”, yani “Duygusal Sportiflik” çerçevisinde hazırlanan otomobil, yenilikçi çözümleriyle de şık görünümü birleştiriyor.

BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara ile kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun ucuna doğru konumlandırılmış. Ön tamponun alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş oluyor.

BAYON’un yanında ise dinamik bir omuz çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat ile muazzam bir uyum sergiliyor. Yandaki bu sert ve keskin çizgiler sayesinde üstün bir mimari sunan tasarım felsefesi, otomobile genişlik hissi de kazandırıyor.

Otomobilin arkasında ise tamamen farklı bir tasarım özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç bir Hyundai modelinde kullanılmayan bu tasarım çizgisi, tıpkı önde olduğu gibi otomobilin genişlik ve SUV hissini belirgin bir şekilde ortaya çıkarıyor. Arka stop lambaları ok şeklinde verilirken, orta kısımda siyah bir bölüm dikkat çekiyor. Bu açısal çizgiler ve siyah parça sayesinde hacim vurgulanırken aynı zamanda bagaj ve tampon arasındaki ters ve eğik geçişler de görsel olarak benzersiz ve etkileyici bir tasarım sunuyor. LED stop lambaları ve gri renkli difüzör de bu canlı bölümü destekleyen bir diğer unsur. SUV gövde tipine uygun bir şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı jantlar, BAYON’da donanım seviyesine göre 16 ve 17 inç çapında veriliyor. Hyundai BAYON, toplam dokuz dış renk seçeneği ile üretim bandından çıkıyor.

Modern ve dijital bir iç mekan

BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu en üst düzeye taşıyan iç mekanda bagaj alanı da ailelerin kullanımı için son derece yeterli. İç mekanda donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranı var. Ayrıca, otomobilde yine donanım seviyesine bağlı olarak 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Sıra dışı tasarıma sahip otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Gövdesinde 9 farklı renk seçeneği bulunan yeni otomobilin kabininde de iki farklı iç mekan rengi mevcut. Tamamen siyah ve bej döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

Sınıfında lider bağlantı ve teknoloji özellikleri

Diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi BAYON’da da segmentine öncülük eden gelişmiş bir donanım listesi bulunuyor. Günümüzün en önemli gereksinimlerinden biri haline gelen kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte öne çıkan BAYON, böylelikle B-SUV segmentinde maksimum konfor ve rahatlık sunmuş oluyor. Önde ve arkada yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm mobil cihazlar şarj edilebilirken aynı zamanda üst düzey bir müzik keyfi için donanıma göre Bose ses sistemine de yer veriliyor.

Genişlik ve Rahatlık

Hyundai BAYON, B-SUV segmenti bir aracın tüm karakteristik özelliklerini rahatlıkla sağlıyor. Başta yakıt verimliliği olmak üzere kullanım konforu ve yeterli yükleme alanı sunuyor. Kompakt dış boyutlarıyla şehir içi ve dışı trafikte rahat kullanım özellikleri sunan aile dostu otomobilin iç mekanı da yüksek oturma pozisyonu sayesinde SUV havasını yansıtıyor.

Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var. BAYON böylece kompakt boyutlarına rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik de unutulmuyor.

B-SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.500 mm. BAYON, 2.580 mm dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe ile önde veya arkada oturan yolcular son derece rahat bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorlar.

Bu rakam ön tarafta 1.072 mm, arkadaysa 882 mm olarak veriliyor. BAYON, 17 inç jant lastik kombinasyonuyla beraber 183 mm’ye kadar yerden yükseklik de sunuyor ve diğer B-SUV modellerden daha yüksek olarak öne çıkıyor.

Sınıfında en iyi güvenlik paketi

BAYON, güvenli ve sağlam bir otomobil olmasını donanım listesindeki gelişmiş güvenlik ekipmanlarına borçlu. Diğer Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi SmartSense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobilde çoğu sistem standart olarak sunuluyor.

Yarı otonom sürüş özelliğiyle rakiplerinden ayrılan BAYON, Şerit Takip Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) ise öndeki araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz ise çarpışmanın meydana gelmesini önlemek için otomatik olarak kendisi fren yapmaya başlıyor.

BAYON ayrıca, muhtemel bir odak sorunu halinde sürücünün dikkatini toplaması için yine uyarılarda bulunmaya başlıyor. Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkatsiz sürüşü algılamak için sürüş tarzını sürekli olarak analiz ediyor.

Tüm bu özelliklere ek olarak, Arka Yolcu Uyarısı (ROA) ise sensörler aracılığıyla çalışıyor. Arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için sürücü aracı terk etmeden önce bilgilendiriliyor. Bu sayede olası tehlikelerin veya kazaların önüne geçilmiş oluyor. BAYON, geri manevra yaparken de benzer kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemine sahip. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.

Verimli motorlar

Hyundai BAYON, geliştirilmiş bir motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de sunuluyor. BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman ve 120 beygir gücüyle sunuluyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip bu etkili seçenek haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor da var. Bayon’daki 1.4 litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, ülkemizdeki en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor.

BAYON, genellikle Hyundai'nin yüksek performanslı N modelleri için geliştirilen Rev Matching yani senkronize vites devir eşleştirme sistemi ile donatılmış ilk Hyundai SUV. DCT şanzımandaki bu sistem, motoru şafta senkronize ederek daha yumuşak veya daha sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor. Böylelikle, vites küçültürken devir yüksek tutularak olası gecikmeler veya kayıplar önlenmiş oluyor.