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Hyundai Assan yeni i10’un üretimine başladı

Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai Assan İzmit Fabrikası, A segmentinin lider modeli olan Yeni i10’u bantlardan indirmeye başladı. Markanın Avrupa’daki en çok satan i serisi modellerden birisi olan i10, Türkiye’de de A segmentinde liderliği uzun yıllardır elinden bırakmıyor.

Hyundai Assan yeni i10’un üretimine başladı

Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai Assan İzmit Fabrikası, A segmentinin lider modeli olan Yeni i10’u bantlardan indirmeye başladı. Markanın Avrupa’daki en çok satan i serisi modellerden birisi olan i10, Türkiye’de de A segmentinde liderliği uzun yıllardır elinden bırakmıyor.

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:36
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Hyundai Assan yeni i10’un üretimine başladı

        • Hyundai, yenilenen i10 modelini İzmit Ali Kahya’daki fabrikasında üretmeye başladı.
        • Avrupa'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen model, genç ve dinamik tasarımıyla öne çıkıyor.
        • Yeni i10, güvenlik özellikleri ve üstün konforuyla yine A segmentinde liderliğe oynayacak.

Avrupa'da tasarlanan, geliştirilen ve İzmit’te üretilerek 45’tan fazla ihraç edilen Yeni i10, bölge pazarının ihtiyaçları için üretilmiş kompakt bir şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Yenilenen dinamik tasarımı, kapsamlı güvenlik donanımları ve sınıfındaki üstün bağlantı özellikleriyle karakterize edilen Yeni i10, A segmentindeki bir modelde nadiren görülen birçok özelliği sunuyor.

Hyundai Avrupa Pazarlama ve Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısı Andreas Christoph Hofmann, üretimi başlayan yeni modelle ilgili olarak, “Müşterilerimiz istedi ve biz de onları dinledik. Yeni i10 ile A segmentindeki en iyi bağlantı ve güvenlik özelliklerini daha da cesur ve daha dinamik bir tasarımla sunuyoruz. Tüm bu üst düzey özellikler Yeni i10’u sıfır kilometre bir otomobili satın almak isteyen müşteriler için en iyi seçim haline getiriyor. Ayrıca, Yeni i10’u tamamen Avrupa pazarı için Avrupa’da üreterek markamızın Avrupa’ya olan bağlılığını da vurgulamış oluyoruz” dedi.

A segmentinin değişmez lideri

Hyundai i10, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde en çok satan A segmenti model olarak öne çıkıyor. Baştan sona yenilenen şık tasarımın yanı sıra, önceki modele göre 20 mm daha geniş ve 20 mm daha kısa olmasıyla da dikkat çekiyor.

İç ve dış tasarım özellikleriyle yerini aldığı modelden daha sportif bir yapıda olan yeni otomobil, 252 litrelik hacmiyle de A segmentindeki en büyük bagajlardan birini sunuyor.

Bluelink Telematic, Apple CarPlay ve Android Auto gibi mobil bağlantı özellikleriyle üretilen Yeni i10, yine A segmentindeki en büyük 8 inç renkli dokunmatik ekrana sahip. Çeşitli sürüş destek sistemlerinin haricinde, Hyundai SmartSense aktif güvenlik paketiyle de sınıfındaki en güvenli model olarak zirveyi zorluyor.

Çift tavan renk kombinasyonları dahil, toplam 17 farklı renk seçeğiyle üretimine başlanan Yeni i10, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Son Güncelleme: 11.01.2020 13:41
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