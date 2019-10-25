Hyundai Assan teknisyenlerinden yine üstün başarı

Hyundai Assan, satı ş sonras ı hizmetlerindeki iddias ı nı yeni bir ö d ü l alarak kan ı tlad ı .

Hyundai Assan teknisyeni, Elektrik dalında 51 ülkeyi sollayarak geride bıraktı.

Satış ve Satış Sonrası hizmetlerdeki çalışmalar tüm hızıyla sürecek.

Bu yıl on üçüncüsü düzenlenen yarışmaya Türkiye adına katılan İstanbul Hyundai Odak Otomotiv’in deneyimli teknisyeni İbrahim Çelik, üstün başarı göstererek Hyundai müşterilerinin araçlarının güvenilir ellerde olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Toplam 51 ülkeden 66 teknisyenin katılımıyla, Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen yarışmada, İbrahim Çelik elektrik dalında dünya birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada dünya klasmanında birinciliği İngiltere, ikinciliği Yeni Zelanda ve Rusya, üçüncülüğü ise Tayvan, Mısır ve Umman temsilcileri kazandı. “Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatı”nda katılımcılara Motor İşletim Sistemi, Elektrik Sistemi, Şase Sistemi, Parça Kontrolü gibi pratik kategoriler ve yazılı sınav olmak üzere toplam beş kategoriden oluşan bir sınav uygulandı.

Hyundai Akademi yönetiminde, 4 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen Ulusal Teknisyenler Olimpiyatı Türkiye Birincisi olan İbrahim Çelik, Hyundai Akademinin teknik eğitim şefi Muhammet İnan’ın yönetiminde, yaklaşık bir ay süren eğitim programının ardından, Kore’deki Uluslararası olimpiyatlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş oldu.