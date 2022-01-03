Hyundai 2022 Hedeflerini Açıkladı: 4.3 Milyon Adet Satış

Hyundai Motor Company, devam eden pandemi ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen bir önceki yıla göre satışlarında yüzde 3,9 artış kaydederek 2021 yılında başarılı bir satış performansı gösterdi. Proaktif ve pazarlara özel satış stratejilerinin yanı sıra yeni geliştirdiği SUV modellerinin de etkisiyle yukarı yönlü çıkışını sürdürdü. Aralık ayında 334.242 satan Hyundai, özellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını anında karşılayan ve tüm dünyada yükselen bir trend olan SUV modelleriyle öne çıktı.

Geçtiğimiz yıl IONIQ 5 modelini satışa sunan ve tüm pazarlarda dikkatleri üzerine çeken Hyundai, 2022 yılında da optimize ettiği stratejik planlarıyla da çıkışını sürdürmeyi ve yüzde 11 civarında bir artışla dünya çapında 4.32 milyon adet satış gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hyundai, Türkiye’de de başarılarını ve iddiasını satışa sunacağı yeni modelleriyle devam ettirmek istiyor. Marka, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da elektrifikasyona ağırlık vererek geleceğin mobilitesine de yatırımlarını sürdürmüş olacak.