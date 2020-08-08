Hyundai 2020 geleceğin mobilite ödüllerini kazandı

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Hyundai, HDC-6 NEPTUNE ve e-scooter ile "Genel ve Ticari" ve "Kişisel" kategorilerini kazandı.

Hyundai konseptleri, toplam 71 yeni araç arasında birinci olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

FMOTY, hidrojenle çalışan yakıt hücreli kamyon konsepti HDC-6 NEPTUNE'ü "Kamu ve Ticari" kategorisinde, e-scooter'ı ise "Kişisel" kategorisinde ödüllendirdi. Ödüller, 11 ülkeden en iyi otomotiv gazetecileri de dahil olmak üzere toplam 16 jüri üyesinin oylarıyla veriliyor. Hyundai, birçoğu uluslararası otomobil fuarlarında tanıtılan toplam 71 konsept arasından üç kategoride değerlendirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Amerika Ticari Araç Fuarı'nda tanıtılan HDC-6 NEPTUNE, 1930'ların ikonik Art Deco demiryolu trenlerinden ilham alınarak tasarlandı. Çevre dostu ticari araçlara öncülük eden bu konsept, Hyundai’nin sıfır karbon emisyonlu gelecek vizyonunu da gözler önüne seriyor. Sıfır karbonlu ve çevre dostu ticari araçlara olan talebin artması beklendiğinden, FMOTY jüri üyeleri de bu önemli ödülle konsept araca fazlasıyla destek vermiş oldular.

2017 yılında Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan e-scooter ise gelecekteki araçlar için iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi elektrikli scooter, araçlara entegre edilecek ve hareketliliğini sağlamak için kendi kendini şarj edebilecek.