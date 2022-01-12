Honda’dan avantajlı kredi kampanyası!

Honda, yeni yılda Civic sahibi olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı. Kampanya kapsamında, Civic Sedan Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımında faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda, heyecan uyandıran dış tasarımı, ferah ve fonksiyonel iç mekan detayları ve dinamik bir sürüş deneyimi sunan teknolojisine sahip yeni Civic modelinin 1.5 VTEC Turbo motorlu Premium ECO donanım paketine özel kredi kampanyası sunuyor. Honda’nın yeni Civic Sedan modelinin Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenler, Ocak ayı sonuna kadar faizsiz kredi kampanyasından yaralanabiliyor.