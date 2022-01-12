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Honda’dan avantajlı kredi kampanyası!
Honda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic’e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı. Honda, Civic Sedan modelinin Premium ECO donanım paketi için 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay vade imkanı sunuyor.
Otovitrin 12.01.2022, 11:17
Honda, yeni yılda Civic sahibi olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı. Kampanya kapsamında, Civic Sedan Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımında faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.
Honda, heyecan uyandıran dış tasarımı, ferah ve fonksiyonel iç mekan detayları ve dinamik bir sürüş deneyimi sunan teknolojisine sahip yeni Civic modelinin 1.5 VTEC Turbo motorlu Premium ECO donanım paketine özel kredi kampanyası sunuyor. Honda’nın yeni Civic Sedan modelinin Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenler, Ocak ayı sonuna kadar faizsiz kredi kampanyasından yaralanabiliyor.