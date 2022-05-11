Honda yepyeni SUV modeli ZR-V’yi 2023’te Avrupa’da satışa sunacak

Honda, yepyeni C-SUV modelinin adının ZR-V olacağını ve modelin 2023 yılında Avrupa’da satışa sunacağını açıkladı. Honda’nın SUV modelleri olan HR-V ve CR-V arasında konumlandırılan ZR-V ile Honda’nın SUV ürün gamı genişleyecek. Honda, müşterileri için elektrikli model seçeneklerini güçlendirirken; yeni ZR-V e:HEV hibrit güç aktarma sistemi ile donatılacak. ZR-V e:HEV’in 2023’te satışa sunulması Honda’nın Avrupa’daki elektrifikasyon stratejisinin bir sonraki adımı olarak değerlendiriliyor. Hızlı bir büyüme gösteren Avrupa’daki elektrikli SUV segmenti doğrultusunda Honda da yeni ZR-V e:HEV modeli ile bu alandaki marka ve ürün gamı evrimine işaret ediyor.