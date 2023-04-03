Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 4 ödülün sahibi oldu

Dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2023 yılının kazananları açıklandı. Honda, otomobil kategorisinde yeni Civic e:HEV ve Civic Type R modelleri ile motosiklet kategorisinde ise CB750 Hornet ve XL750 Transalp modelleri ile 4 ödülün sahibi oldu. Honda mühendisliği ile insan odaklı bir yaklaşımla geliştirilen ve tüketiciler tarafından da beğenilen Honda tasarımları, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde art arda 4 yılda toplam 13 ödül kazandı.

Honda Ar-Ge Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, üst üste 4’üncü kez birden fazla kategoride Honda ürünleri ile tasarım ödülü almanın özellikle Honda’nın 75’inci yılı için geliştirme süreçlerindeki başarıya yönelik değerli bir kanıt olduğunu söyledi. Honda’nın insan merkezli yaklaşımına inanmaya ve bu doğrultuda ürün geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Minami, önümüzdeki yıllarda tüketicileri heyecanlandıracak tasarımlar yaratmaya devam etmeyi planladıklarını belirtti.

Honda’dan dikkat çeken tasarımlar

Red Dot Tasarım Ödülleri’nde otomobil kategorisinde ödül alan yeni Honda Civic e:HEV hatchback, kullanıcıların günlük yaşamları için rahat ve canlandırıcı bir araç içi deneyim yaratmasıyla öne çıkıyor. İç ve dış mekan tasarımında uyumu ile fark yaratan Civic e:HEV, Honda'nın sade tasarım yönünü benimserken; daha uzun bir dingil mesafesi, daha alçak, daha zarif bir tavan çizgisi ile orijinal Civic'te yaşanan ferahlık hissini de artırıyor. Honda'nın uzun süredir devam eden "Maksimum İnsan, Minimum Makine" ilkesi kapsamında, kullanıcı deneyimini geliştirmek için renklere, yüksek kaliteli malzemelere önem verilen kullanıcı odaklı modern bir tasarım sunuluyor. Hibrit sistemin şasi içinde akıllıca yerleştirilmesi de sportif silüete rağmen iç mekan alanından taviz verilmemesini sağlıyor.

Honda’nın otomobil kategorisinden ödül kazanan diğer modeli Civic Type R ise "Ultimate Sports 2.0" konsepti kapsamında geliştirildi. Yeni Civic Type R, standart modelin şık ve sportif siluetine daha geniş kavisler, 19 inç jantlar, agresif stil ve işlevsel bir arka kanat ekleyerek güçlü bir tasarım sunuluyor. İç mekanda da kırmızı ayrıntılar ve vücudu saran spor koltukların yanı sıra yeni metal damla tasarımlı vites ve dijital kadran seti ile ikonik versiyonlarından izler taşıyor.

Motosiklet kategorisinde kompakt ve naked tarzıyla Red Dot jürisinin beğenisini kazanan CB750 Hornet, yeni bir 755cc paralel çift silindirli motor ve yeni hafif çelik elmas çerçeveyle destekleniyor. Bu sayede CB750 Hornet, sınıfının en iyi güç/ağırlık oranına ulaşıyor. Honda'nın Roma'daki tasarım ekibi tarafından geliştirilen ve streetfighter konseptini temsil eden yeni CB750 Hornet’i Honda’nın günümüz tüketici ihtiyaçları ile mirasını sentezleyen model olmasıyla öne çıkarıyor. Güçlendirilen ve tasarımı yenilenen CB750 Hornet, eşekarısı kanadının şeklinden ilham alan keskin çizgilere sahip minimalist görünüm ile modern bir streetfighter tarzını ortaya koyuyor.

Yaklaşık 10 yıllık aranın ardından Honda'nın motosiklet serisine geri dönen XL750 Transalp modeli ise, 2023 yılında ürün tasarımı ödülünü kazanan ikinci motosiklet modeli oldu. Tamamen yeni 755cc paralel çift silindirli motoru ile sunulan yeni Transalp, sarsıntıyı azaltmak, hava koşullarına karşı korumayı artırmak için geliştirilen gövdesi ve renkli TFT ekranı sayesinde macera dolu keyifli bir sürüş sunuyor.

Red Dot Tasarım Ödülleri, Almanya'nın Essen şehrinde 1954’ten beri her yıl yıl düzenlenirken; bu kapsamda en güncel teknik, sosyal, ekonomik ve ekolojik konular kriterler arasında yer alıyor. Alanında uzman 50 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tasarımlar ödüllendiriliyor. 2020 yılında Honda e’nin kazandığı 'En İyinin En İyisi' ödülü de dahil olmak üzere Honda’nın toplam Red Dot Tasarım Ödülleri’nin sayısı 13'e yükseldi. 2020 yılından beri ödül kazanan Honda’nın, hem Honda e hem de CBR1000RR-R Fireblade SP modelleri Essen’deki dünyanın en önemli çağdaş tasarım sergilerinden biri olan Red Dot Tasarım Müzesi’nde sergileniyor.