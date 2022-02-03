Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.
Honda fırsatları Şubat'ta da devam ediyor...
Honda’nın en sevilen ve tercih edilen sedan modeli Civic için kredi kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; Premium ECO donanım paketine özel 486 bin 150 TL’den başlayan fiyatlar veya 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca kampanya dahilinde Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde de 100 bin TL’ye yüzde 0.99 faiz oranı ile 15 ay vade seçeneği sunuluyor.
Otovitrin 03.02.2022, 11:52
Honda mühendisliği ile yenilenen ve sürüş dinamikleri güçlenen yeni Civic Sedan modellerine özel kredi kampanyası Şubat ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkan 1.5L VTEC Turbo ECO LPG’li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında; Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL’den başlayan fiyatı veya 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde ise 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.