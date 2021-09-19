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Honda Civic Sedan için 45 bin TL ve düşük faiz fırsatı

Araba almak isteyenler için Honda Civic Sedan fırsatı duyuruldu. Honda tarafından yapılan yazılı açıklamada, Honda Civic Sedan modellerin 45 bin TL ve düşük faiz fırsatıyla satıldığı bildirildi. Kampanya için son tarih ise 30 Eylül olarak açıklandı.

Otovitrin 19.09.2021, 22:17
Honda Civic Sedan için 45 bin TL ve düşük faiz fırsatı

ÖTV indirimi sonrası sıfır araçlar için fiyat ve kampanya araştırmaları başladı. Bu kapsamda Honda resmi internet sayfası üzerinden yeni kampanyasını duyurdu. Honda tarafından yapılan kampanya açıklamasında, “Honda Civic Sedan, 45.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz avantajıyla Honda Showroom’larında sizi bekliyor.” İfadeleri kullanıldı.


Kampanaya detayları şöyle:

Kampanya 02 -30 Eylül 2021 tarihleri arasında ve Civic Sedan Executive+ model sıfır araçlar için geçerlidir.
Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir.

Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 , Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır.

Bireysel müşterilere kullandırılacak 45.000 TL kredi için aylık % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli kredi için, Tahsis ücreti 236,25 TL, toplam geri ödeme tutarı 48.550,15 TL olmaktadır.

Kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmadığından toplam maliyete dahil edilmemiştir. Aylık ve yıllık maliyete Kasko dahil edilmemiştir.

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