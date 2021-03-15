Honda Civic'in motor seçenekleri ortaya çıktı!

Yeni nesil Civic'in Kuzey Amerika topraklarına da sokmak isteyen üretici, bunun için valiliğe bir başvuru yaparak gerekli izinleri almaya çalışıyor. Bu başvurular sayesinde modelin motor seçenekleri de sızdırılmış oldu.

Bu belgelere göre Civic, Kuzey Amerika'ya halihazırda kullandığı iki motor ile birlikte gidecek. Bunlardan ilki ve bizi ilgilendiren motor 1.5 L VTEC olurken, Amerikalı kullanıcıların favorisi 2.0 litrelik motor da yerini koruyacak.

Ülkemizde şu anda 1.5 L VTEC, 1.6 L benzin ve LPG'li ECO motorlar ile satışta olan Civic Sedan, belgelerden anladığımız kadarıyla, CVT şanzımanını da koruyacak.

Motorlar aynı kalsa da çıkış güçlerinin değişeceğine inanıyoruz. 1.5 L VTEC motorun güncel versiyonu 180 bg güç ve 220 Nm tork üretebiliyor.

Yeni nesil ile birlikte Japon mühendisler hem motorun tüketim seviyelerinde, hem de performansı üzerinde çeşitli değişimler yapacaktır.

Şimdilik gözlerimizi Honda'nın yapacağı resmi açıklamaya çevirmiş durumdayız. İlk aşamada aracın 2021 yılının ilk çeyreği bitmeden bizimle olacağını açıklayan Japon üretici, şimdilik bizleri merakta bırakmaya devam ediyor. (Motor 1 TR)