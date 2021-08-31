Honda Civic Hatchback üretimi eylülde başlıyor

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic Sedan modelini nisan ayında resmi olarak tanıtmıştı.

Ardından geçtiğimiz haziran ayında yeni nesil Honda Civic, Hatchback gövde tipiyle resmi olarak görücüye çıkmıştı.

Küresel çip krizi nedeniyle yeni 2022 Honda Civic Hatchback'in ne zaman üretime başlayacağı merak edilireken, markadan yeni bir açıklama geldi.

EYLÜLDE ÜRETİM BAŞLIYOR

Honda'nın Otomobil Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Kistemaker'ın bayilere gönderdiği bir mektupta, 2022 Honda Civic Hatchback üretiminin eylül ayı sonlarında başlayacağı belirtiliyor. Bu nedenle yeni otomobilin bayilere ulaşması ekim veya kasım ayını bulacak.

AVRUPA'DA HİBRİT MOTORLA SATILACAK

2022 Honda Civic Hatchback'in Avrupa'da satılacak versiyonuyla ilgili bazı detaylar daha önce açığa çıkmıştı. Otomobil, 2022'nin sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak ve sadece e:HEV isimli hibrit motorla gelecek.

MANUEL ŞANZIMAN GERİ DÖNDÜ

Ayrıca sedan versiyonda manuel şanzıman seçeneği bulunmazken, Civic Hatchback versiyonunda 6 ileri manuel şanzımana yer veriliyor.

Ancak bu şanzıman seçeneğinin, aracın spor versiyonları için (örneğin 1.5 litrelik turbo benzinli 182 beygirlik motor seçeneği için) sunulacağı belirtiliyor. Manuel şanzıman dışındaki seçenek ise CVT olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobilin fiyatı ve diğer özellikleri hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sedan versiyonun özelliklerine ve yurt dışı fiyatlarına, "2022 Honda Civic Sedan'ın yurt dışı fiyatları belli oldu" başlıklı haberimizden göz atabilirsiniz