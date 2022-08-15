Hibrite Geçiş: Toplantı odalarını neden yeniden ele almamız gerekiyor?

Dell Technologies Müşteri Çözümleri Grubu Türkiye Satış Müdürü Ümit Yeşiltaş, “Yeni normal kavramının hayatımıza girmesiyle birçok işletme, öngörülebilir gelecek için uzaktan ve ofisten olmak üzere hibrit çalışma şeklini tercih ediyor. Bu da ekran başında geçirilen sürelerin önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Bu nedenle sorunsuz hibrit ofis deneyimleri yaratmaya yönelik teknolojiler, çalışanların başarılarını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Pandemiden önce, sabit ofis yaşamı ve ofis teknolojisi elverişsiz ve rahatsızlık verici bir hâl almıştı. Ancak, çalışanların artık uzaktan çalışmanın esnekliğine alışmasıyla, bu şikâyet konusu adeta oyunun kurallarını bozar hâle dönüştü” diyor.

Yeşiltaş, hibrit modelleri entegre etmenin neden önemli olduğunu da şöyle açıklıyor:

Hibrit modelleri işe yarar hâle getirmek

İş yerindeki liderler artık yeni, esnek çalışma yapılarını korumakla ve aynı zamanda çalışanlara istediklerini vermekle görevliler. Bu, önemli ölçüde insan ihtiyaçlarına ve teknoloji dönüşümlerine odaklanmaya dayanan iki yönlü bir zorluk. Çalışanlar, işverenlerle daha anlamlı ve amaca hizmet eden, ancak daha az etkileşimsel ilişkiler istiyor, bu nedenle de ofisler, iş birliği ve bağlantı merkezli bir alan olmaya hazırlanıyor. Bu hususta teknoloji, modern işyeri memnuniyetinin sağlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor.

Toplantı odaları, bilindiği üzere ofis etkileşimlerinin merkez üssü konumunda. Günümüz iş yaşamında, uzaktan çalışanlar ile fiziksel ofis ortamında çalışanlar arasında bir köprü olarak daha da hayati bir role sahip. 5 yıldızlı toplantı deneyimleri elde etmenin yolu, bağlantı sorunlarını ve sıkışık/dar ekranları ortadan kaldırmak. Ekip üyeleri grup toplantılarına bağlandıkça, birden fazla cihaza ve çalışma arkadaşına sorunsuz bağlanabilmek ihtiyacı hiç olmadığı kadar önemli hâle geliyor. En üretken çalışma ortamını yaratmak söz konusu olduğunda, iş birliğini besleyen teknolojileri keşfetmemiz gerekiyor. Toplantı odası monitörü dizüstü bilgisayara bağlanamadığı için zaman kaybetmek veya yolunda giden bir tartışmayı veya fikir akışını bozmak istemiyoruz. Ayrıca toplantı odası teknolojisini her açıdan ele almalıyız; örneğin toplantı odasından sunum yapıyorsanız veya tam tersi evden çalışıyorsanız herkes sizi net bir şekilde duyabiliyor ve görebiliyor mu? Peki ya sorular? Toplantının tarafları kolayca girdi sağlayabiliyor mu? Hiçbir harika fikir, pratik olmayan sessize alma ayarlarına yenik düşmemeli.

Ya toplantı odalarınızı geliştirin ya da eve gidin

Akıllı, hızlı karşılık veren teknolojiyle desteklenen geniş ekranlara yatırım yapmak, iyi bir iş birliği deneyimi anlamına gelir. Örneğin toplantı çözümleri, interaktif dokunmatik ekran özellikleri ile 86”, 75”, 65” ve 55” seçenekleri sunuyor. Ekipleri rahatça bir araya getirmek, lokasyon bağımsız olarak daha anlamlı bağlantılar oluşturmanın önemli bir kısmı. Hibrit çalışma modelleri pek çoğumuz için yeni bir kavram ancak bu konuda oluşan sorunları gidermek herkesin yararına olacak. Bu da konuma dayalı olumsuzlukları ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Aslına bakılacak olursa esnek çalışma uygulamaları yeni değil ancak günümüzde artık çok yaygın, dolayısıyla çalışanlar bunun sorunsuz, işlevsel ve eğlenceli olmasını bekliyor.

İş piyasası kızışmaya devam ederken kusursuz hibrit çalışma deneyimleri yaratmak, rekabetçi bir kalite kanıtı olarak ön plana çıkıyor. Yüksek düzeyde bağlantılı ve hibrit bir çalışma ortamını destekleyen, dünyanın dört bir yanında bulunan çalışanları kapsayan ve onlara fayda sağlayan teknolojilere yatırım yapmanın, daha yüksek bir aidiyet duygusu oluşturacağı aşikâr. Artık teknolojinin insan etkisine ve iş birliğinin doğasına her zamankinden daha fazla önem veriliyor. Bunların tamamı da büyük değişiklikler yaşanırken çalışanların elde tutulmasına giden yolda kritik bileşenler olarak karşımıza çıkıyor.