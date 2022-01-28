Herkes arabasını satmaya başladı!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) 2021 yılına ait verileri açıkladı. Verilere göre, 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG’yeyse 18 kez olmak üzere akaryakıta toplamda 79 kez zam yapıldığı belirlendi. Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılandı. Buna rağmen benzin fiyatı bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı.

Motorine 28 kez zam yapıldı

Motorin tarafındaysa 2021’de 28 kez zam yapıldı. Bu da motorine 13 günde bir zam yapıldı anlamına geliyor.Bir yılda motorin toplamda 8 lira 78 kuruş zamlandı. Geçen yıl pompa fiyatına yansıtılan, 1 liranın üstünde iki zam gören motorine sadece aralıkta 2 liranın üstünde zam yapıldı.

LPG zam üstüne zam gördü

Geçen yıl LPG ise 18 kez zam gördü. 20 günde bir fiyatı arttırılan LPG’ye gelen toplam zam fiyatı toplamda 5 lira 98 kuruş olarak gerçekleşti.Bu zamların çoğu da pompa fiyatına yansıdı. Benzin ve motorindekinden farklı olarak, LPG en çok zammı beş defa ile aralık değil kasım ayında gördü.

Eşel mobil adı verilen sistemle, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ÖTV’den otomatik şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması sağlanıyordu. Ancak sistemin gücü artan fiyatlar nedeniyle geçen yıl sonuna doğru tükenmiş, akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı sıfırlanmıştı.