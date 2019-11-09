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Hem sıfır hem ikinci el araçlar için avantajlı teklifler

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, ticaret hayatı içerisinde yer alanlara en avantajlı otomobil ve hafif ticari araç kiralama seçenekleri sunmaya devam ediyor. LeasePlan Türkiye’nin online kiralama kanalı www.tiklakirala.com uzun dönem kiralama yapmak isteyen şahıs şirketi, KOBİ ya da büyük ölçekli şirketlere, tüm kiralama süreçlerinin baştan sona online olarak takip edilebildiği bir web-site olarak öne çıkıyor. Ayrıca LeasePlan Türkiye, Tıkla Kirala üzerinden sunduğu uygun bütçeli, düşük kilometreli, kaliteli ve teslime hazır ikinci el araç kiralama hizmetiyle de fark yaratıyor.

Hem sıfır hem ikinci el araçlar için avantajlı teklifler

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, ticaret hayatı içerisinde yer alanlara en avantajlı otomobil ve hafif ticari araç kiralama seçenekleri sunmaya devam ediyor. LeasePlan Türkiye’nin online kiralama kanalı www.tiklakirala.com uzun dönem kiralama yapmak isteyen şahıs şirketi, KOBİ ya da büyük ölçekli şirketlere, tüm kiralama süreçlerinin baştan sona online olarak takip edilebildiği bir web-site olarak öne çıkıyor. Ayrıca LeasePlan Türkiye, Tıkla Kirala üzerinden sunduğu uygun bütçeli, düşük kilometreli, kaliteli ve teslime hazır ikinci el araç kiralama hizmetiyle de fark yaratıyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 14:49
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Hem sıfır hem ikinci el araçlar için avantajlı teklifler

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, ticaret hayatı içerisinde yer alan kişi ve şirketlere en avantajlı otomobil ve hafif ticari araç kiralama seçenekleri sunmaya devam ediyor. LeasePlan Türkiye’nin online kiralama kanalı www.tiklakirala.com, uzun dönem araç kiralayacak olan şahıs şirketi, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin tüm kiralama süreçlerinin baştan sona online olarak takip edilebildiği bir web-site olarak öne çıkıyor. Kendini sürekli geliştiren yapısıyla kullanıcı dostu bir uygulama olan Tıkla Kirala, ziyaretçilerinin farklı marka ve model araçlar için tercih edilen süre ve km’lerde diledikleri zaman online teklif formu hazırlamalarına imkân tanıyor. LeasePlan Türkiye aynı zamanda Tıkla Kirala üzerinden ayrıca sunduğu düşük kilometreli, kaliteli ve teslime hazır ikinci el araç kiralama hizmetiyle de fark yaratıyor.

Türkiye’de online araç filo kiralamanın önünü açan ve üye sayısı 18 bini geçen Tıkla Kirala’nın işleri kolaylaştırmaya devam ettiğini vurgulayan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “tiklakirala.com ziyaretçileri, satış temsilcilerinin ilgilendikleri araç için teklif hazırlamasını beklemek yerine, ister 0 ister ikinci el olmak üzere istedikleri araç için anında teklif alabiliyorlar. Web sitemiz içerisinde marka, model, km, vade, yakıt tipi gibi farklı kriterlerle arama yapabiliyor, sonuçları karşılaştırarak kararını verip yine online olarak sipariş geçebiliyorlar. Ayrıca kiradan dönen yüksek kaliteli, bakımlı ve düşük kilometreli araçlarımızı uygun bütçelerle tekrar kiralamaya sunduğumuz ikinci el kiralama modelimiz de oldukça ilgi görüyor” dedi.

Hızlı ve profesyonel online kiralama
 

Tıkla Kirala, 48 aya varan kiralama ve yıllık 50 bin kilometreye varan kullanım opsiyonlarıyla üye sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Portal bünyesinde yer alan showroom’da, filo veya tek araç kiralama için kampanyalı modeller görülebiliyor, kampanyalı araçların dışında bir tercih yapılmak istendiğinde ise şirket ihtiyaçlarına en uygun araç ve hizmetler için online form doldurarak ihtiyaçlarına özel bir teklif almak da mümkün.  

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