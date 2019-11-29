‘Hedef Sıfır Kaza’ 10 yıldır aralıksız devam ediyor

SHELL Türkiye, sıfır kaza anlamına gelen “Hedef Sıfır” vizyonu ile yürüttüğü “Yol Emniyeti” çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol emniyetini kurum kültürünün yapı taşlarından biri haline getiren Shell Türkiye, 2009 yılında başlattığı Yol Emniyeti Konferanslarının bu yıl onuncusunu 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da düzenledi.

“Hedef Sıfırı Başarıyoruz, Çünkü Önemsiyoruz” temasıyla düzenlenen konferansa Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci, Shell Avrupa ve Afrika Yol Emniyeti Müdürü Erkut Kutlu, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr Suat Sarı ve WRI Türkiye Ulaşım ve Yol Güvenliği Yöneticisi Tolga İmamoğlu başta olmak üzere konunun uzmanı çok sayıda yönetici, firma temsilcisi ve danışman katıldı.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı ve özellikle Yol Emniyeti alanında dijital uygulamaların paylaşıldığı konferansta, Shell’in kara nakliye operasyonlarındaki iş ortakları temsilcileri tarafından Karayolu Ulaşımında Teknolojik Gelişmeler ve yol emniyeti alanındaki örnek uygulamalar anlatıldı. Ayrıca Shell’in kara nakliye operasyonlarında görev alan, 2019 yılı boyunca emniyetsiz durumlara yaptıkları müdahaleler ve potansiyel trafik kazalarına karşı sergiledikleri emniyetli davranışlar ile örnek olmuş sürücülere de ödülleri verildi.

Ahmet Erdem: “Yol emniyetinde hedef sıfır kaza”

İnsan hayatına ve çevreye zarar verebilecek her türlü kazanın engellenmesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen konferansta konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Yol Emniyeti’nin Shell kültürünün değerli bir parçası olduğunu söyledi: “Yol Emniyeti, tüm dünyadaki Shell çalışanları tarafından sahiplenilen bir kavram. Shell olarak 70’in üzerinde ülkede, farklı ve zorlu yol koşulları altında günde yaklaşık 2 milyon kilometre yol kat ediyoruz. Bu da dünya genelinde, yol emniyeti alanında önemli bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olmamızı sağlıyor. Kendi araştırmalarımız ve paydaşlarımızdan aldığımız bilgilerle hep daha iyiye gitmeyi hedefliyoruz. Özellikle Microsoft ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye’deki sürücülerimizle destek olduğumuz pilot projede yüz tanıma teknolojisinden faydalanarak sürücülerin yorgunluklarını tespit ederek risklerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle operasyonlarımızda bizim hatamızdan kaynaklanan zaman kayıplı bir kaza yaşamadan 1668 günü, çevreye zarar verecek bir döküntü yaşamadan 2360 günü tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle paylaştığım bu veriler bizler için gurur verici. Bu başarıya emniyete ve Hayat Kurtaran Kurallara verdiğimiz önem ve hep birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile ulaştık.”

Felix Faber: “Yol güvenliği alanındaki uzmanlığımızı toplumla paylaşıyoruz”

Hayata geçirdikleri sosyal yatırım çalışmalarıyla Türkiye’de toplumsal değer yaratmayı ilke edindiklerini belirten Shell & Turcas CEO’su Felix Faber konuşmasında emniyet kurallarının önemini vurguladı ve şunları söyledi: “Taşıdığımız ürünler sebebiyle riskli bir iş kolunda faaliyet göstermemiz hem insana ve çevreye yönelik sorumluluklarımızı artırıyor hem de emniyete odaklanmamızı gerektiriyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin emniyeti bizim birinci önceliğimiz. Shell & Turcas operasyonları kapsamında Türkiye’de her gün 75.000, yılda yaklaşık 30 milyon kilometre yol kat ediyoruz. Yol güvenliği alanındaki birikim ve uzmanlığımızı, toplumla paylaşmayı çok önemsiyoruz. Bu alandaki uzmanlığımızı “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesine de taşıyoruz. Proje ile çocukların trafik kurallarını tam anlamıyla bilen, uygulayan ve bu konuda sorumluluk alan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Yol güvenliğini sağlamak için yapay zekadan yararlanılacak

Konferansta ayrıca Shell’in teknoloji partneri Microsoft ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Shell Türkiye’nin pilot ülke olarak Müteahhit sürücüleri ile destek olduğu yapay zeka teknolojisi ile yol güvenliğini birleştiren yeni bir uygulama hakkında bilgi verildi. Halen çalışmaları devam eden uygulamada, sürücülerin davranışını gerçek zamanlı olarak izlemek için yüz tanıma algoritmasından faydalanılıyor ve araç içindeki kameralar tarafından kayıt edilen sürücü görüntüleri veri analitiğiyle birleştirilerek risklerin engellemesi amaçlanıyor. Şirket araçlarında sürücüye odaklanan kameralar sayesinde sürücünün yüzündeki yorgunluk, uyuşukluk ya da rahatsızlık ifadeleri tespit edilerek, GPS (Global Konumlandırma Sistemi) aracılığıyla aracın hızı ile karşılaştırılıyor. Yüz tanıma verileri toplanarak ve yapay zeka öğrenmesi kullanılarak sürücülerin davranışları denetlenebiliyor ve riskli durumlarda sürücüler derhal alarm alıyorlar. Bu sayede yorgunluk kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda proje sayesinde doğası gereği diğerlerinden daha tehlikeli olan güzergahlar tespit edilebiliyor, böylece sürücüler uyarılabiliyor ve güzergahlar değiştirilebiliyor. Ayrıca yöneticileri, bireysel sürücülerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit etme ve böylece onlara performansı iyileştirme ve gerekirse eğitim sağlama imkanı sunuyor.

Geçen yıl büyük ilgi toplayan çocuklara yönelik yol emniyeti temalı bir resim yarışması, bu yıl daha geniş bir katılım ile düzenlendi. Shell çalışanlarının ve Shell’e hizmet veren tüm şirketlerin sürücülerinin 4-6, 7-9 ve 10-12 yaşları arasında çocuklarının yaptığı resimler Shell İş Güvenliği uzmanları tarafından değerlendirildi. Her yaş grubundan 3’er resim birinci seçildi. Toplam 9 çocuğun ödüllendirildiği yarışmaya katılan diğer eserler de konferans alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Konferansta ayrıca Artı Sağık firması mesul müdürü ve ilkyardım eğitimleri uzmanı Sude Ayşe Yazıcı katılımcılara herhangi bir trafik kazası anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi ve araç içindeki yaralılara hangi ilk yardım tekniklerinin uygulanması gerektiğini anlattı. Konferansa gelenler araç içindeki kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi, solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılan ve Rentek Manevrası adı verilen tekniği birbirleri üzerinde deneyerek uygulamalı olarak öğrenme şansı elde ettiler.