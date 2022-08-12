Hedef, 2023 yılında Dacia’nın Türkiye’de 500 bininci satışına ulaşmak

Dacia'nın tüketicilerinin öncelikli ihtiyaçlarına cevap veren bir marka olduğunu ifade eden MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Türkiye'de yakaladığımız başarı, marka felsefesinin Türk tüketicisinin beklentileriyle ne kadar örtüştüğünü ortaya koyuyor. Gelecek yıl marka olarak, Türkiye pazarına girdiğimiz tarih itibarıyla toplamda 500 bininci satışımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Duster, segmentini uzun yıllardır domine ederken, Sandero ve Sandero Stepway ise B segmentinde iddialarını ortaya koyuyor. Bunlara ek olarak; yılın son çeyreğinde yeni marka kimliğiyle birlikte lansmanını gerçekleştirmeyi planladığımız 7 koltuklu Yeni Jogger ise binek otomobil pazarında önemli bir boşluğu dolduracak. Bir station wagonun uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV’un görünümü ile Dacia Jogger çok yönlü gerçek bir aile aracı. Örtüsü kaldırıldığından bu yana büyük bir merak uyandıran, %100 elektrikli Spring ise en ekonomik elektrikli otomobil olma iddiasıyla bizleri heyecanlandırıyor. 2023'ün ilk yarısında Spring modelimizi de ülkemize getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.