Hayalimdeki Araba Resim Yarışması İçin Son Katılım Tarihi: 31 Mayıs

Toyota tarafından bu yıl pandemi önlemleri çerçevesinde online olarak gerçekleştirilecek “Senin Hayalin – Geleceğin Arabası” resim yarışmasına başvurular sürüyor.

Çocuklar, son katılım tarihi olan 31 Mayıs’a kadar yaptıkları resimleri gönderip yarışmaya katılabilecekler. Bir önceki yıl hijyen koşulları göz önünde bulundurularak ertelenen organizasyon, geçtiğimiz yılın yarışması ile birleştirilmişti. Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen yarışmaya geçtiğimiz yıl gönderilen resimler de Toyota Türkiye tarafından dijital ortama aktarılarak oylamaya dahil edilecek.

Otomobilleri çocuklara sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla ulusal olarak düzenlenen ve her yıl binlerce resmin katıldığı yarışma 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımına açık. Çocuklar yaptıkları resimlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekip, bu fotoğrafları https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/ adresine göndererek yarışmaya katılıyorlar. Gönderilen fotoğraflar en fazla 30 MB boyutunda jpeg, png ve PDF dosyası şeklinde olabilecek. Yarışma için başvurular 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Haziran ayında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren resimler ise 2 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek.