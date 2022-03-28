Hasar Onarımıyla Ülkemize 2 Milyar TL Tasarruf Sağladı!

Türkiye'nin oto hasar onarımında lider şirketi RS Servis, 2021 yılında 57 servis noktasında, toplam 40 bin adet araç onarımı gerçekleştirdi. 240 bin adet mobil parça onarımı yapan şirket, geçtiğimiz yıl toplamda hasar onarımı teknikleriyle sigortacılık ve otomotiv sektörüne 750 Milyon TL tasarruf sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Satış sonrası hizmetler sektörü geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 35-40 oranında büyüme gösterirken, RS Servis yüzde 50 büyümeyle 2021 yılını kapattı.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı

Yerli ve milli markayla ülke ekonomisine 2 Milyar TL'lik katkı

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Yedek parça fiyatlarının dövize endeksli şekilde her geçen gün arttığı, ikinci el araç fiyatlarının sürekli yükseliş halinde olduğu günümüzde artık parça onarımı hem sigortacılık hem de otomotiv sektörü için mutlak bir ihtiyaç haline geldi. Kurulduğumuz günden bu yana oto hasar onarımında başrolü oynayarak 3 milyon adet parçayı onardık ve ülkemize 2 Milyar TL tasarruf sağladık. " açıklamasını yaptı.

Onarıma gereken önem verilmezse sektör büyüyemez

Öte yandan hasar onarımı konusuna dikkat çeken Ünaldı, "Hasar onarımı ülkemizde yeteri kadar değer görmüyor. Satış sonrası hizmetlerinde hasar onarımı, direkt olarak yedek parça ithalatını düşüren ve cari açığın azalmasına yardımcı olabilecek bir kalem. Önem verilmezse sektöre yatırım yapılmaz, yatırım gelmezse satış sonrası hizmetleri ve hasar onarımı gelişim kaydedemez. Bunun tek yolu ise TSE Belgeleri ile segmentasyon ve standardizasyondur. TSE 12047 ve TSE 13168 Belgeleri ile sektörde zaten bir segmentasyon var. Fakat bu segmentasyonun hayata geçirilmesi için belirli standartlara ulaşılmasına ve mevzuatlara eklenmesine ihtiyaç var. Artık gerek otomotiv sektörü, gerek sigorta sektörü temsilcileri olarak bir yuvarlak masa etrafında bir araya gelmeli, bu konuyu belirli standartlara ulaştırmalıyız. Aksi durumda satış sonrası hizmetlerde hasar onarımı büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır." şeklinde konuştu.