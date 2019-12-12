Halkbank'tan yerli üretime özel taşıt kredisi

Türkiye’de yerli üretimi teşvik etmek için ‘özel taşıt kredisi’ uygulamasına başlayan Halkbank, binek ve ticari araçlar için 18-60 ay vadeli yüzde 0.49-0.69 oranla başlattığı kampanya büyük ilgi görüyor.

Halkbank, Türkiye’de üretimi yapılan Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota binek araçları için yüzde 0.49-0.69 oranla 18-60 ay arası kredi imkanı sunuyor. Binek araçlar için 50 bin-120 bin TL arası kredi kullandıran Halkbank, ticari araçlar ise 72 bin-500 bin TL arasında kredi imkanı sağlıyor.

Bu kampanyadan Türkiye’de üretilen ticari araç markaları BMC, Fiat, Ford, GAZ, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa araç almak isteyenler 36-60 ay vadeyle faydalanabiliyor.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Hazırlanan paketler doğrultusunda kredi, fiyatı 50 bin ile 500 bin TL arasında bulunan 0 kilometre ticari ve binek araç alımı ve 18 aydan 60 aya varan vade seçenekleriyle kullanılabiliyor.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen asgari ve azami kredi tutarları, vadeler ve faiz oranları şöyle:

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri Araç Tipi(O km) Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Binek Araçlar 50.000-120.000 18-60 %0,49-%0,69 Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0,49-%0,69