Hafif Ticari Araç Kiralamanın Önündeki Bir Engel Daha Kalktı

Hem binek hem de hafif ticari araç müşterilerine kapsamlı çözümler sunan ve söz konusu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan LeasePlan, bu doğrultuda hafif ticari araç kiralamalarını da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor. Konuyu değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Öncelikle bu oldukça sevindirici bir gelişme. Hafif ticari araçların kiralanabilmesi kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce olumlu bir adım atılmıştı. Fakat kendi alanında taşımacılık yapacak şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi’nde “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi, özellikle KOBİ ve tek hafif ticari araçla taşımacılık yapan şirketler için kiralama önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de, edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan, taşımacılıktan herhangi bir kazanç sağlamayan şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi için “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi yeni eklenen bir fıkra ile düzenlendi. Böylece K2 yetki belgesi başvurularında, artık uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtların da dikkate alınmasıyla, hafif ticari araç kiralama kapsamı genişletilmiş oldu. Hem binek hem de hafif ticari araç müşterilerine kapsamlı çözümler sunan ve söz konusu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan LeasePlan, bu doğrultuda hafif ticari araç kiralamalarını da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor. Konuyu değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Öncelikle bu oldukça sevindirici bir gelişme. Hafif ticari araçların kiralanabilmesi kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce olumlu bir adım atılmıştı. Fakat kendi alanında taşımacılık yapacak şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi’nde “en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir” ibaresi, özellikle KOBİ ve tek hafif ticari araçla taşımacılık yapan şirketler için kiralama önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de, edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz”açıklamasında bulundu.

“Ticari Araç Kiralama Taleplerinde Artış Bekliyoruz”

Hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını dile getiren Oktay; “Artık satın alma maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak tüm şirketlerin ama özellikle KOBİ’lerin HTA araç parklarının da yenilenmesini bekliyoruz. Yüksek satın alma maliyetleri sebebiyle araç yenileme terminleri uzun olan pazarımızda, bu gelişme ile hafif ticari aracını yenilemek isteyen şirketler de aylık kira bedelleri ile ilerleyebilecek. Biz de LeasePlan olarak daha da genişleyen ticari araç filomuzla ve KOBİ’ler ile filo müşterilerimize sunduğumuz çeşitlenen ayrıcalıklı hizmetlerimizle, hedeflerimizi ciddi biçimde yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.

LeasePlan ticari araç kiralamada hedef büyütüyor!

Hafif ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemeyle LeasePlan olarak çıtayı daha da yükselteceklerinin altını çizen Oktay,“Söz konusu düzenleme; sektörün büyümesi olduğu kadar, halihazırda tek HTA ihtiyacı olan müşterilerimiz için oldukça sevindirici bir gelişme. Biz zaten LeasePlan olarak; 2019 yılı itibarıyla ilk önemli engelin ortadan kaldırılmasının ardından, büyük bir hızla ticari araç kiralama kampanyalarımızı devreye almıştık ve tiklakirala.com dahil olmak üzere tüm satış kanallarımızda bütçeye ve ihtiyaca uygun hafif ticari araçlar sunmaya devam ediyorduk. Bu yoldaki somut adımlarımıza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.