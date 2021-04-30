Güvenilir 2.Elin adresi TruckStore, sunduğu çözümlerle 2021 yılında da fark yaratıyor

2009 yılından günümüze Mercedes-Benz Türk’ün kamyon alanında 2.El faaliyetlerini sürdüren markası TruckStore, hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında sektöre katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 ilk çeyreğinde toplam 104 adet kamyon satışı gerçekleştiren TruckStore, ihracata da devam ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. TruckStore ve BusStore markaları ile 2.El faaliyetlerini yürüten şirket, ToolStore adı altında yeni bir oluşumla faaliyetlerini genişletiyor. ToolStore, ana işletmelerdeki standartlara göre ömrünü doldurma, verimsizleşme, bakım masraflarının artması gibi sebeplerden dolayı hurdaya ayrılan ekipmanların başka firmalara satışını gerçekleştirerek sürdürülebilirliği ön planda tutmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk 2.El Otobüs & Kamyon Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, TruckStore hakkında şu bilgileri verdi: “TruckStore ile 2.El’de zengin araç portföyü sunarken, kaliteli hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece Türkiye iç pazarında değil, ihracat pazarlarındaki satışlarımızla da ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Mercedes-Benz Türk kalitesindeki alım ve satım işlemlerimizin yanı sıra ayrıca müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli denetliyor ve yine kendi başarı bayrağımızı daha ileriye taşımak adına yenilikler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Her marka ve tipteki 2.El ticari araçlara takas, alt takas, garanti, finansman, servis paketleri ve kasko hizmeti sağlıyoruz. 2.El hizmetlerimizle sunduğumuz güveni yenilikçi bakış açımızla bünyemize kattığımız ToolStore oluşumu ile de devam ettirmeyi hedefliyoruz. Mercedes-Benz bünyesinde ömrünü tamamlamış ekipmanları son müşteri ile buluşturarak; ekonomiye kazandırıp, endüstrideki sürdürülebilirliğe de destek oluyoruz.”

TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek; “2020 yılında kamyon pazarında yaşanan büyüme, 2.El talebini de önemli ölçüde artırdı. 2020 yılında 485 adet kamyon ve çekici satışı gerçekleştirerek pazardaki gücümüze güç kattık. 2018 yılı itibarıyla başlattığımız ihracat operasyonlarımıza pandemiye rağmen hız kesmeden devam ettik. Son 1 yıl içinde Almanya, Hollanda, Portekiz, Kosova ve Bulgaristan’a 43 adet kamyon ihraç ederek ülke ekonomisine katkımızı aralıksız sürdürdük. 2021’de de pazardaki talebin aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Araç parkı yaşlanan filoların araç yenileme ihtiyaçlarını öngörüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Mercedes-Benz marka araçlarımızın yeni araç tarafında olduğu gibi 2.El piyasasında da talep ve değer görmesi bizi oldukça memnun eden bir gelişme. 2021 yılında da TruckStore olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”

Güvenli Araç Satış Sistemi

TruckStore, 2.El satışlarında sıklıkla karşılaşılan ödeme sürecindeki sıkıntıları, “Güvenli Araç Satış Sistemi” ile ortadan kaldırıyor. Türkiye Noterler Birliği altyapısı ile entegre çalışan “Güvenli Araç Satış Sistemi” ile satıcı, noter tarafından alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin hesabına geçeceğini, alıcı da araç tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya aktarılmayacağını bilerek güvenli bir şekilde hareket ediyor. Ayrıca satış sürecinde nakit taşıma durumu da ortadan kalkıyor. Bu sistem ile 2.Elin güvenilir adresi olma yönündeki çalışmalar daha da pekiştiriliyor.

Tek noktada çözüm

Pandeminin etkisiyle günlük hayatın devamlılığını sağlayan tedarik zincirinin en önemli yapı taşı olan kamyon hareketliliğindeki artışa paralel olarak 2.El pazarında da önemli artışlar yaşanıyor. TruckStore ekibi bu yoğun dönemde müşterilerine tek noktada birden fazla çözüm sunarak fark yaratıyor. TruckStore bünyesinde sunulan takas alım, kredi, sigorta ve 2.El satış imkanları sayesinde müşterilerin ihtiyaçları tek noktada çözülmüş oluyor.

ToolStore ile sürdürülebilirliğe katkı

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ile Genel Müdürlük kampüsü tarafından faaliyet ömrünü tamamlamış ekipman ve malzemelerin satışa sunulmasını sağlayan “ToolStore” oluşumu sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağlıyor.

ToolStore’un kurulmasında temel amaç, ana işletmelerdeki standartlara göre ömrünü doldurma, verimsizleşme, bakım masraflarının artması gibi sebeplerden dolayı hurdaya ayrılan ekipmanların başka firmalar tarafından değerlendirilebilmesini sağlamak. Daha önce hurda statüsünde ve hurda değerlemesinde satılan ekipmanlar, markanın yeni oluşumu ToolStore güvencesiyle son kullanıcılara satılıyor. Bu yeni oluşum sürdürebilirlik amacıyla başlatılmış olup pazarda ToolStore adı ile yer almayı hedefliyor.