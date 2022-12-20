Gür-Sel Turizm, Mercedes-Benz Türk ile filosunu genişletiyor

Personel ve öğrenci taşımacılığı alanında ulaşım çözümleri sunan Gür-Sel Turizm, 25 adet Mercedes-Benz Intouro’yu filosuna ekleyerek sektördeki konumunu daha da güçlendirdi. Mercedes-Benz Türk ve Gürsel Turizm’in ortak çalışmaları ile geliştirilen araçlar, şehir içi kısa mesafe taşımacılığı alanında kullanılacak. Bu yıl Mercedes-Benz Türk'ten 45 araç siparişi veren Gür-Sel Turizm, 2022 yılında söz konusu siparişin ilk 25 aracını teslim aldı 2023’te ise kalan 20 otobüsün 10 adedi Gür-Sel Turizm, 10 adedi ise Efe Tur’un araç parkına eklenecek.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk bayisi Gelecek Otomotiv tarafından satış işlemleri yapılan araçlardan 25 adedi, 20 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen törenle teslim edildi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde gerçekleştirilen törende; Gür-Sel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Gür-Sel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Fethi Gündüz, Gür-Sel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Birant, Gür-Sel Turizm Genel Müdürü Kerem Birant ve Gür-Sel Turizm Genel Müdür Yardımcısı Alper Birant, araçlarını Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Gelecek Otomotiv Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Koman ve Gelecek Otomotiv Erzurum Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün'den teslim aldı.

Gür-Sel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “1993 yılından bu yana personel ve öğrenci taşımacılığı alanında ulaşım çözümleri sunan, sektörün önde gelen firmalarından biri olarak okul hayatında firmamızla tanışan yolcularımızın birçoğuna iş hayatındaki yolculuklarında da eşlik ediyoruz. Yolcularımızla kurduğumuz uzun süreli bu ilişki bizim için çok kıymetli. Nitekim, bu ilişkinin bir benzerine Mercedes-Benz Türk ailesiyle de sahibiz. Filosunda her zaman Mercedes-Benz markalı araçların yer aldığı bir şirket olarak, Mercedes-Benz Türk ailesinin değerli çalışanlarını da uzun yıllardır güvenle taşıyoruz. 2022 yılında dev bir yatırım yaparak 45 adet Mercedes-Benz otobüs siparişi verdik. Bu yatırımımız kapsamında, bu yıl teslim aldığımız 25 adet Mercedes-Benz Intouro ile iki şirket arasındaki güçlü ilişkiyi bir adım daha ileri taşıdık. Klasik şehir içi servise ek olarak ring seferi, kampüs içi servis ve okul servisine uyumlu olarak çok yönlü tasarlanan Mercedes-Benz Intouro, şirketimizin ihtiyaçlarına yanıt verirken yolcularımızdan da tam puan alıyor. Bu dev yatırımımız kapsamında 10 adet Gür-Sel Turizm, 10 adet de Efe Tur için aldığımız araçlarımızı da 2023 yılında teslim alacağımızı paylaşmak isteriz.”

Gelecek Otomotiv Genel Müdürü Ebubekir Koman ise, “1993 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde 6.700’ün üzerinde aracı ile her gün yaklaşık 200.000 personel ve 40.000 öğrenciye hizmet veren Gür-Sel Turizm; personel ve öğrenci taşımacılığı alanında ülkemizin önde gelen firmalarından biri. Türkiye genelinde 500’ün üzerinde kuruluşa hizmet sunan Gür-Sel Turizm’e bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız 25 adetlik Mercedes-Benz Intouro teslimatını bugün itibari ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konfor, güven, dakiklik, uzmanlık, kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Gür-Sel Turizm'in teslim aldığı en son teknolojiye sahip yeni otobüslerin, şirketin hız kesmeden yürüdüğü hedeflerine ulaşmasında çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Törende konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy da şunları söyledi: “Gür-Sel Turizm ile olan iş birliğimiz uzun yıllara dayanan, köklü ve güven odaklı bir ilişki. Bu ilişkinin sonucu olarak, 2022 yılında gerçekleştirdikleri 45 araçlık yatırımda markamızı tercih ettikleri için gururluyuz. Yolcularını Mercedes-Benz Intouro ile güvenli ve konforlu şekilde taşıyacak olan Gür-Sel Turizm’in, hizmet kalitesinde standartlarını bir üst noktaya taşırken, yeni araçlarının ekonomik sahip olma maliyeti ve işletim imkanları sayesinde de çok kârlı bir yatırıma imza attığını düşünüyorum. 2023 yılı içerisinde 20 aracını daha teslim edeceğimiz Gür-Sel Turizm ile önümüzdeki dönemlerde de nice iş birliklerine imza atacağımızdan en ufak bir şüphem yok.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise, “Marka olarak son dönemde ülkemizde Mercedes-Benz Travego, Mercedes-Benz Tourismo ve Mercedes-Benz Conecto modellerimiz ile öne çıksak da Mercedes-Benz Hoşdere Fabrikamızda bugüne kadar birbirinden farklı modellerin üretimine imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyerek onlara en uygun çözümleri sunmak. Gerek otobüs modellerimiz gerek finans çözümlerimiz gerekse 2.El desteğimiz ile her zaman ulaşım sektörünün en büyük destekçisi olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Bugün de Gür-Sel Turizm'in ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunan, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz Mercedes-Benz Intouro'nun teslimatı için bir aradayız. Şehir içi seyahatlerden şehirler arası gezilere kadar geniş bir yelpazede kullanıma uygun yapısıyla öne çıkan Mercedes-Benz Intouro modelimizin Gür-Sel Turizm'in operasyonlarına pozitif katkısı olacağına inanıyorum. Yeni otobüslerinin Gür-Sel Turizm'e hayırlı olmasını dilerken; 2023 yılında da kendilerine Mercedes-Benz yıldızlı otobüslerini teslim etmek için sizlerle tekrar bir araya geleceğimizi şimdiden söylemek istiyorum” dedi.

1993 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde 6.700’ün üzerinde aracı ile her gün yaklaşık 200.000 personel ve 40.000 öğrenciye hizmet veren Gür-Sel Turizm; başta İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm ülke genelinde 500’ün üzerinde kuruluşa hizmet sunuyor.