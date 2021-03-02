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Güney Koreli marka Türkiye’de üreteceği SUV’sini tanıttı: İşte Hyundai Bayon

Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikasında i10 ve i20 modellerine ek olarak üretilecek olan Bayon'un örtüsü nihayet kalktı. Hyundai Bayon, kendine has çizgileri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yeni Bayon'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih ise henüz belli değil.

Otovitrin 02.03.2021, 15:28 04.03.2021, 12:12
2028
Güney Koreli marka Türkiye’de üreteceği SUV’sini tanıttı: İşte Hyundai Bayon

Hyundai, yeni crossover SUV modeli Bayon'u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. Bayon, adını Fransa'daki Bask Bölgesi'nin başkenti Bayonne'dan alıyor.

Hyundai Motor Avrupa Pazarlama ve Ürün Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, yeni modelle ilgili olarak “SUV gövde tipi dünya çapında popülaritesini artırmaya devam ederken, Hyundai de bölgede artan talebe hızla yanıt vermek için yepyeni bir model üretti.

Bayon, kullanışlı bağlantı ve güvenlik özellikleri, şık bir tasarımı ve Hyundai imzalı 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle kendi segmentinde öne çıkıyor” dedi.

DIŞ TASARIMI

Bayon ön kısımdan bakıldığında geniş bir motor ızgarası ve kısık bakışlı farlarıyla sizi karşılıyor. Aracın yan kısmındaki dinamik omuz çizgisi ise modeli segmentindeki rakiplerinden farklılaştırıyor. Kama şeklindeki bu sert ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hatla uyum içerisinde.

Aracın arkasına göz attığınızda ise daha önceden hiçbir Hyundai modelinde kullanılmayan yeni bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu çizgi sayesinde aracın SUV bir model olması vurgulanmış.

İÇ TASARIMI

Türkiye’de üretilen B-SUV Bayon’un içine göz attığınızda ise 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranına sahip otomobilde donanıma göre 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Ayrıca, otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

BOYUTLARI

Otomobilin en çok merak edilen detaylarından biri bagaj hacmi. Bayon, 411 litrelik bir bagaj alanını kullanıcısına sunuyor. SUV otomobilin uzunluğu 4180 mm, genişliği 1775 mm ve yüksekliği de 1490 mm. Bayon’un dingil mesafesi ise 2580 mm olarak belirtilmiş.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor.

BAYON'da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON'da beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.

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