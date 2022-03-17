Güçlerini tek bir marka altında birleştiren Otokoç ve Birmot, tüm faaliyetlerini Otokoç olarak devam ettirecek

Otokoç ve Birmot’un güçleri, “Otokoç” adı altında birleşiyor. Otokoç Otomotiv tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni yapılanmayla birlikte daha önce Otokoç ve Birmot altında yer alan tüm araç markaları ve hizmetler Otokoç markası altında toplanıyor.

Birleşmeyle Otokoç Daha da Büyüyor

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv çatısı altındaki Otokoç ve Birmot’un tek bir isim altında birleşmesinin getirdiği avantajlara dikkat çeken Otokoç Otomotiv Perakende Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yaptığımız araştırmaların da ortaya koyduğu gibi Otokoç ve Birmot gibi aynı hedefe sahip iki ayrı hizmet markasının tek bir isim altında birleşmesinin çok sayıda avantajı bulunuyor. Koç Holding çatısının yarattığı güven ve bilinirlikle geçmişi 94 yıl öncesine kadar uzanan Otokoç’un işinin uzmanı, köklü ve saygın bir marka olarak konumlanması, hizmet verdiği diğer faaliyet alanlarından kaynaklanan güç ve çeşitlilik, yurt dışında da faaliyet göstermesi ve sektör sözcüsü olarak konumlanması ise söz konusu uygulamada karar kılınmasının diğer önemli rasyonelleri arasında yer alıyor.

‘Türkiye’nin en önemli ve en inovatif’ şirketlerinden biri olarak konumlanan, tüketici bilinirliği yüzde 90’ları aşan, sektörel sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak otomotiv sektörünün büyümesine ilave katma değer yaratmaya devam eden Otokoç Otomotiv, bu birleşme ile şimdi daha da büyüyecek. ‘Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma vizyonu’ doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni güç birliği ile kurum olarak büyümeye devam ederken, Türkiye mobilite sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştireceğimize ve otomotiv perakende sektörünün daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.”

Türkiye ve Dünyanın Önde Gelen Markaları Tek Çatı Altında

Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Birmot ve Otokoç’un tek bir isim altında birleşmesiyle birlikte Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markaları Otokoç bünyesinde toplandı. Türkiye otomotiv pazarından yüzde 8’in üzerinde pay alan şirket, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında da hizmet veriyor. Bugün dokuz ülkede 400’e yakın noktaya ulaşan ve Türkiye dışında Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’da araç kiralama hizmeti veren Otokoç Otomotiv, Avis Budget Group'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük lisans ve yatırım ortaklarından.