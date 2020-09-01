Groupe PSA’nın bölgesel eğitim organizasyonunda Türkiye’ye kritik görev

Grup, PSA Türkiye tarafından geliştirilen deneyim, içerik ve tedarikçi ağlarından faydalanabilmek adına MEAF eğitim ve beceri müdürünü İstanbul’da konumlandıracak. Bölge genelindeki tüm eğitim faaliyetlerinin tasarlanması, onaylanması ve uygulamasından sorumlu olacak olan MEAF eğitim ve beceri müdürlüğü pozisyonuna 1 Eylül itibariyla Kemal Gürel atanacak. Gürel, özellikle satın alma ve eğitim sağlayıcılarının yönetimi hususlarında PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth’ün önderliğinde PSA Türkiye Akademi’nin kaynaklarını baz alacak.

MEAF Eğitim ve Beceri Müdürü Kemal Gürel

Kalite, maliyet ve planlama açısından bölge direktörlerinin onayladığı eğitim planlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak olan MEAF Eğitim ve Beceri Müdürü Kemal Gürel; Grubun gelişim stratejisi hususunda daha fazla uyum yaratarak, Grup içi sinerjinin güçlenmesini sağlayacak.

PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth

Eylül 2019’dan bu yana PSA Türkiye Akademi’de yer alan ekibin yanı sıra profesyonel eğitmenlerin de desteği ile sektörün yeniliklerine hazırlanılması ve becerilerin geliştirilmesi adına yoğun bir eğitim programı yürüttüklerini belirten PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth; PSA Türkiye Akademi’nin Grubun bölgesel eğitim organizasyonunun merkezinde yer alacak olmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Furth: “Pandeminin etkisiyle hızlı bir transformasyon geçiren PSA Türkiye Akademi, bu süreci yoğun bir online öğrenim ve yeni projeler dönemi olarak değerlendirdi. Önümüzdeki dönemde de sadece Türkiye değil bölge içindeki etkinliğimizi artırarak iş gücümüzü hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.